iOS 15 und iPadOS 15: Apple zeigt neue Features in der "Tipps"-App

Tipps zu iOS 15 mit Bildschirmfotos und kurzen Texten

App-Mediathek kommt aufs iPad

Zahlreiche Besitzer von iPhone oder iPad erhalten in diesen Tagen eine Benachrichtigung von einer App, die sie wahrscheinlich normalerweise selten oder nie nutzen. Die im Betriebssystem enthaltene Anwendung namens "Tipps" weist darin auf eine Bilderstrecke zu den neuen Funktionen von iOS 15 beziehungsweise iPadOS 15 hin. Apple stellt mit diesen Informationen die nach Ansicht des kalifornischen Unternehmens wichtigsten neuen Features der kommenden Versionen vor.Um an die Präsentationen mit den Titeln "iOS 15-Vorschau" sowie "iPadOS 15-Vorschau" zu gelangen, muss man die "Tipps"-App aus der Benachrichtigung oder direkt vom Homebildschirm aus öffnen. Apple stellt iPhone-Nutzern darin neun neue Funktionen vor, iPad-Besitzer erhalten sogar zehn Informationstafeln mit Bildschirmfotos und kurzen erläuternden Texten. Auf dem Smartphone verweist Apple unter anderem auf das Feature "Hintergrundgeräusche reduzieren", welches sich in iOS 15 während eines FaceTime-Anrufs mit der Option "Stimmisolation" aktivieren lässt.Außerdem präsentiert das kalifornische Unternehmen das Stummschalten von Mitteilungen während der Arbeit oder beim Training sowie die Anzeige von Fußgängerrouten in der Karten-App. Erwähnt wird zudem die neue Möglichkeit, Texte in PDF-Dateien, Nachrichten oder Apps automatisch übersetzen zu lassen. Darüber hinaus hebt Apple die mit iOS 15 eingeführten Tabgruppen in Safari hervor.iPad-Besitzer weist Apple in der Vorschau an erster Stelle auf ein Feature hin, das iPhone-Nutzern bereits seit iOS 14 zur Verfügung steht. Mit iPadOS 15 kommt die App-Mediathek auch auf die Tablets aus Cupertino. Diese Übersicht stellt alle auf einem Gerät installierten Apps in einer gruppierten Übersicht mit diversen Kategorien dar. Die Homescreen-Widgets, welche ebenfalls zu den Neuerungen im kommenden iPad-Betriebssystem gehören, erwähnt Apple in der Präsentation allerdings nicht. Dafür präsentiert das Unternehmen die systemweiten Schnellnotizen, welche sich von jeder App oder Webseite aus öffnen lassen.Die weiteren vorgestellten neuen Features wie "Geteilte Inhalte" oder die Mitteilungsübersicht unterscheiden sich in der Präsentation auf dem iPad prinzipiell nicht von der iOS-Vorschau. Allerdings hat Apple die Screenshots natürlich für das jeweilige Gerät passend erstellt.