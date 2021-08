iOS 15 Beta 8 – Entwicklung auf der Zielgeraden

iOS 15 dürfte in rund drei Wochen erscheinen

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 6, Buildnummer: 21A5506j (veröffentlicht 30.08.2021)

iOS 15, Beta 8, Buildnummer: 19A5340a (veröffentlicht: 31.08.2021)

iPadOS 15, Beta 8, Buildnummer: 19A5340a (veröffentlicht: 31.08.2021)

tvOS 15, Beta 8, Buildnummer: 19J5345a (veröffentlicht: 31.08.2021)

watchOS 8, Beta 8, Buildnummer: 19R5342a (veröffentlicht: 31.08.2021)

Ab sofort liegen iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 in der achten Beta vor. Anders als im Falle von macOS war der Übergang in den schnellen Release-Zyklus schon vor einiger Zeit erfolgt. macOS Monterey tauchte nämlich gestern erst als Beta 6 im Entwicklerbereich auf, womit Apple ganze drei Wochen zwischen B5 und B6 verstreichen ließ. Allem Anschein nach hat Apple also keine Eile, die finale Version im September auf den Markt zu bringen, vermutlich wird es Mitte Oktober oder gar November. Glaubt man zahlreichen Berichten und Gerüchten, strebt Apple neben dem September-Event mindestens noch eine weitere Veranstaltung an – im Spätherbst sollen dann die ersten M1X-basierten Macs erscheinen.Anders sieht es hingegen bei den Betriebssystemen des iPhones und iPads aus, denn iOS 15 und iPad 15 sind sichere Kandidaten für September. Apple muss daher den schnellen Takt fahren, um noch ausreichend Testversionen vor der Freigabe zu verteilen. Bislang wurde das September-Event nicht angekündigt, als wahrscheinlicher Termin schwebt aber derzeit der 14. September durch die Gerüchteküche. Eine Woche später dürfen dann die Systemupdates erscheinen – und auch die neue iPhone-Generation.Sollten in der achten Beta sichtbare Neuerungen auftauchen, aktualisieren wir diese Meldung. Allerdings wird es gegen Ende einer Betaphase zunehmend unwahrscheinlicher, noch größere Änderungen bestaunen zu dürfen. Apple konzentriert sich dann normalerweise lediglich auf letzten Feinschliff.Angesichts des erwähnten, schnelleren Release-Takts von iOS und iPadOS gab Apple seit der ersten Entwicklerversion im Juni nun zwei Betas mehr von iOS als von macOS heraus. Folgendermaßen gestaltet sich somit die aktuelle Situation im Entwicklerbereich: