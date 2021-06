Video zu iOS 15 zeigt über 500 Features und Veränderungen

iOS 15 Beta The Movie! 500 Features/Changes

EverythingApplePro stellt über 500 Änderungen vor

Drag and Drop, Spotlight im Lockscreen und mehr

Gamepads starten Bildschirmaufnahme

Auch wenn die WWDC-Keynote durchaus ausführlich auf iOS 15 einging – es würde schlichtweg den zeitlichen Rahmen sprengen, jede einzelne Veränderung und jedes neue Feature des im Herbst erscheinenden Updates vorzustellen. Apple beschränkte sich daher wie immer auf einige ausgewählte und besonders spektakuläre Features: So standen vor allem Optimierungen an der FaceTime-App und die nützliche Funktion SharePlay im Vordergrund. Auch der verbesserten Nachrichten-Anwendung, der neu angeordneten Benachrichtigungen und der aufpolierten Karten- sowie Wetter-App wurde viel Aufmerksamkeit zuteil. Das Video von EverythingApplePro namensmag sich hochtrabend anhören, listet aber tatsächlich sämtliche Änderungen für iOS 15 auf, die der YouTuber finden konnte – und das sind eine ganze Menge: Insgesamt 501 Neuerungen sind in dem knapp 50 Minuten langen Film zu finden.Der Kanal von EverythingApplePro ist üblicherweise eine gute Anlaufstelle für Nutzer, die jedes Detail einer neuen Version von iOS kennen möchten. Der YouTuber durchforstet die Software akribisch nach jeder noch so kleinen Änderung – und aktualisiert seine Ergebnisse, sobald er Neues gefunden oder Apple einen weiteren Beta-Build freigegeben hat. Seine Videos sind dementsprechend umfangreich, wenngleich seine letzte Veröffentlichung besonders bemerkenswert ist: Knapp 50 Minuten lang referiert er über mehr als 500 Änderungen, die ihm bislang auffielen. Darunter sind einige, die bislang gar keine oder kaum Beachtung fanden.Mehrere Dateien per Drag and Drop von einer App in eine andere verschieben: Die vom iPad bekannte Funktion hat es nun auch auf das iPhone geschafft und lässt sich hier gut beobachten. Wer die Spotlight-Suche häufig bemüht, kann das mit iOS 15 nun auch im Lockscreen tun. Über die Möglichkeit, App-Duplikate auf dem Homescreen abzulegen, berichteten wir bereits (siehe ) – natürlich findet diese Neuerung auch im Video Erwähnung:Apple spendierte iOS 15 zudem neue Bildschirmhintergründe, entfernte aber einige aus iOS 13 bekannte. Außerdem reagiert der Homescreen neuerdings auf Eingaben mit einem Gamepad wie jenem der PlayStation 5 – wenn auch nicht gezielt: Auf Knopfdruck werden zufällige Apps geöffnet. Möglicherweise bessert Apple nach und passt die Bedienung an die von iPadOS an. Der Share-Button, der auf modernen Gamepads zu finden ist, löst übrigens die Bildschirmaufnahme auf dem iPhone aus. Das neue Feature „iCloud Private Relay“ lässt sich für Verbindungen über das WLAN deaktivieren. Selbst bei der Einrichtung gibt es Änderungen zu verzeichnen: Apple informiert nicht länger über True Tone. Die Funktion ließ sich während des Setups ohnehin nie deaktivieren.