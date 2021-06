Beta 2 von iOS 15: Die Neuerungen

Surfen & Safari

Maps-Icon und Memoji-Umkleidekabine

QuickNote auf dem iPad

SharePlay aktiv

Sonstige Entdeckungen

Zu einem etwas unüblichen Zeitpunkt hat Apple die zweite Beta von iOS 15 und iPadOS 15 verteilt – sowohl die Uhrzeit (Mitternacht unserer Zeit) als auch der Abstand zur ersten Beta waren ungewohnt. Normalerweise ist es hierzulande immer Punkt 19 Uhr, außerdem ließ Apple bislang noch nie zweieinhalb Wochen bis zur Aktualisierung einer WWDC-Beta verstreichen. Von macOS Monterey ist hingegen weiterhin nur jener Build erhältlich, den man seit dem 7. Juni laden kann. Inzwischen sickerten bereits einige Neuerungen durch, die Apple den jüngsten Entwicklerversionen spendierte. Für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms ist hingegen noch bis Juli Geduld angesagt.Gleich vorweg: Größere funktionelle Änderungen oder Überraschungen bringt die zweite Beta nicht mit, Apple setzte aber zahlreiche Detailverbesserungen um. Neben Fehlerbehebungen in "iCloud Private Relay", Apples neuem VPN-Dienst, erhält Safari auch den Aktualisieren-Button zurück. Dieser ist allerdings nur in Verbindung mit Maus/Trackpad sichtbar, wenn sich der Mauszeiger in Richtung des entsprechenden Bereichs bewegt.Auf der WWDC-Keynote verwendete Apple ein Maps-Icon, das sich von der App in Beta 1 allerdings unterschied. Diese Diskrepanz ist nun ausgeräumt, denn die Kartenlösung weist in Beta 2 nun das aktualisierte Design auf. Gleichzeitig gibt es eine Art Bekleidungs-Studio für Memojis, um das Outfit genauer zu konfigurieren. Dies betrifft sowohl den Kleidungsstil als auch die Farbgebung – und neue Memoji-Sticker stehen ebenfalls zur Verfügung.Mit dem Finger von der rechten unteren Ecke nach oben zu ziehen ist seit Beta 2 mit einer neuen "versteckten" Funktion belegt. Wie auf der WWDC schon gezeigt, löst dies die schnelle Notiz-Funktion aus, welche systemweit zur Verfügung steht. In der ersten Entwicklerversion hatte das Feature noch nicht korrekt funktioniert, ohne Apple Pencil war kein Auslösen möglich.Zusammen einen Film sehen, auch wenn man weit voneinander entfernt ist – unter diesem Motto steht "SharePlay". Während eines FaceTime-Calls lassen sich Videos oder Songs teilen und dann zusammen anhören. In Beta 1 hatte Apple das Feature noch nicht aktiviert.Entwickler, die sich iPadOS 15 Beta 2 auf ihr iPad Pro 9,7" laden wollen, stehen derzeit vor verschlossenen Türen – Apple bietet den aktuellen Build bislang nur für die anderen iPad-Modelle an. Sonstige kleine Änderungen betreffen den neuen Willkommen-Screen der Wetter-App, außerdem entfernte Apple die Lossless-Option für HomePods. Es ist unbekannt, ob Apple damit auf Fehler in Beta 1 reagiert. Bei den Kurzbefehlen fügte Apple eine Voransicht hinzu, welche anzeigen kann, was sich auf einem Display gerade sehen lässt ("Receive What's On Screen".)