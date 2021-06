Weitere Highlights von iOS 15: Wetter-App mit Benachrichtigungen, Live-Standort von Freunden und vieles mehr

FaceTime informiert bei aktivierter Mute-Funktion, Wetter benachrichtigt bei schwierigen Bedingungen

Widget-Inhalte erst nach erfolgter Authentifizierung

Neuer Standort-Indikator, Siri wird schlauer

Man kann Apple schwerlich vorwerfen, im Rahmen der WWDC-Keynote nicht ausführlich auf iOS 15 eingegangen zu sein: Mit knapp 30 Minuten waren Craig Federighis Ausführungen zum neuen Betriebssystem für das iPhone sogar der zeitintensivste Themenblock des Events. Trotzdem reißen die Neuigkeiten zu iOS 15 nicht ab. So wird es künftig beispielsweise möglich sein, eine Rückerstattung von In-App-Käufen direkt in der betreffenden Anwendung durchzuführen (siehe ) und ausgewählte AirPods-Modelle lassen sich über die „Wo ist?“-App lokalisieren (siehe ). Nun wird eine ganze Reihe an weiteren neuen Features bekannt.FaceTime bekam zahlreiche Neuerungen spendiert, einige sind bislang aber kaum bekannt: So können Teilnehmer während eines Gesprächs mit der rückseitig angebrachten Kamera erstmals auf den Zoom zugreifen, außerdem benachrichtigt die App Anwender, die sich stummgeschaltet haben und zu sprechen beginnen. iPhone-Anwendungen auf dem iPad lassen sich künftig im Querformat darstellen. Und die Wetter-App sieht nicht nur anders aus: Auf Wunsch erhalten Nutzer Benachrichtigungen, wenn Regen, Schnee oder Hagel droht – und gegebenenfalls auch dann, wenn sich diese Wetterphänomene dem Ende zuneigen.Ist das Datum oder die Uhrzeit nicht korrekt, die einem Foto zugeordnet wird, so kann das bald unkompliziert in der Fotos-App behoben werden. Wer auf dem Sperrbildschirm zur Widget-Ansicht wechselt, ärgert sich vielleicht über zum Teil sensible Informationen, welche die kleinen Tools zur Verfügung stellen. Zukünftig können Entwickler zur Tat schreiten – und diese Informationen erst dann anzeigen, wenn sich der Anwender authentifiziert hat.Um herauszufinden, wo sich Freunde und Familienangehörige aufhalten, können Nutzer schon heute die „Wo ist?“-App bemühen. Diese aktualisiert den Standort in regelmäßigen Abständen. iOS 15 geht einen Schritt weiter: Der Aufenthaltsort wird live angezeigt, sodass sich Personen möglichst genau lokalisieren lassen. Selbstverständlich müssen Nutzer ihren Standort nicht teilen, wenn sie das nicht möchten. Apropos Standort: Greift eine App auf diesen zu, so zeigt dies ein neu gestalteter Indikator an, der auffälliger ist als der bisher verwendete. Außerdem neu: Die AirPrint-Benutzeroberfläche, die mit neuen Optionen aufwartet. Siri wurde im Umgang mit HomeKit-Zubehör schlauer: Der Sprachassistent folgt nun der Aufforderung, Aktionen zu bestimmten Uhrzeiten auszuführen. Ein Befehl wie „Hey Siri, schalte das Licht im Schlafzimmer um 19 Uhr aus“ stellt also kein Problem mehr dar.