iOS 15.4, macOS 12.3 und weitere Betas: Apple biegt jetzt schon auf die Zielgerade ein

Die Neuerungen von iOS 15.4 und macOS 12.3

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.3, Beta 3, Buildnummer: 21E5212f (veröffentlicht: 14.02.2022)

iOS 15.4, Beta 3: Buildnummer: 19E5225g (veröffentlicht: 14.02.2022)

iPadOS 15.4 Beta 3: Buildnummer: 19E5225g (veröffentlicht: 14.02.2022)

watchOS 8.5 Beta 3: Buildnummer: 19T5228d (veröffentlicht: 14.02.2022)

tvOS 15.4 Beta 3: Buildnummer: 19L5425e (veröffentlicht: 14.02.2022)

Obwohl es sich um sehr umfangreiche Updates handelt, was normalerweise eine eher längere Betaphase nahelegt, wechselte Apple mit den bevorstehenden Aktualisierungen (iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, tvOS 15.4, watchOS 8.5) jetzt bereits in den schnellen Releasezyklus. Zwischen der zweiten und der soeben erschienenen dritten Beta lag nur noch eine Woche – dies ist normalerweise ein deutliches Zeichen, dass Apple nicht mehr allzu viel Zeit bis zur Veröffentlichung verstreichen lässt. Meistens nimmt das Unternehmen dann nur noch kleinere Anpassungen vor, größere Neuerungen lassen sich hingegen lediglich am Anfang der Betaphase entdecken. Bloomberg hatte kürzlich berichtet, in der zweiten Märzwoche finde das nächste Apple-Event statt. Damit stünde gleichzeitig auch fest, wann die nächsten Systemupdates erscheinen.Schon nach Freigabe der ersten Beta fiel auf, dass Apple diesmal kein kleines Bugfix-Update, sondern eine umfangreiche Aktualisierung vorbereitet. An vielen Stellen gibt es wichtige Verbesserungen. Während die Ankündigung von "Tap to Pay" (iPhone als NFC-Kassensystem) vorerst nur die USA betrifft, können sich sehr viel mehr Nutzer auf den neuen Maskenmodus von Face ID freuen. Ein iPhone 12 oder 13 vorausgesetzt, erkennt dieser Benutzer anhand der Augenpartie – also auch mit getragenem Mund-/Nasenschutz. Für Mac und iPad ist nun endlich die Zeit angebrochen, per "Universal Control" geräteübergreifend arbeiten zu können. Unterhalb dieses Artikels finden Sie einige Meldungen, die sich im Detail mit den neuen Features beschäftigen.Mit der Eröffnung der neuen Betaphase stellt Apple die folgenden Vorabversionen über das Entwicklerportal App Store Connect zur Verfügung. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer: