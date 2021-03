iOS 14.5 & macOS 11.3: Noch eine Beta, noch mehr Neuerungen

iOS 14.5 und macOS 11.3 zusammen mit neuer Hardware?

Neuerungen in Beta 6

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 6: Buildnummer 20E5224a (veröffentlicht 31.03.2021)

iOS 14.5, Beta 6, Buildnummer: 18E5194a (veröffentlicht: 31.03.2021)

iPadOS 14.5, Beta 6, Buildnummer: 18E5194a (veröffentlicht: 31.03.2021)

tvOS 14.5, Beta 6, Buildnummer: 18L5200a (veröffentlicht: 31.03.2021)

watchOS 7.4, Beta 6, Buildnummer: 18T5193a (veröffentlicht: 31.03.2021)

Die nächsten größeren Systemupdates rücken immer näher, denn erneut vergingen nur noch wenige Tage zwischen zwei Betas. Eine Woche nach der fünften Vorabversion hat Apple heute nämlich die sechste Betarunde ins Leben gerufen. Alle Zeichen deuten darauf, dass die allgemeine Marktreife nur noch zwei bis drei Wochen entfernt ist. Ohnehin dauert die Betaphase bereits recht lange an, da es sich um ziemlich umfangreiche Updates handelt. Die wichtigsten Neuerungen finden Sie in den unterhalb dieser Meldung verlinkten Artikel – besonders das Entsperren von iPhones per Face ID trotz Gesichtsmaske zählt zu den sehnlich erwarteten Verbesserungen im Alltag. Erforderlich ist dazu allerdings eine Apple Watch.Sollten sich die Berichte bezüglich eines Apple-Events im April bewahrheiten, so dürften die Aktualisierungen in derselben Woche erscheinen. Bislang verschickte Apple aber noch immer keine Einladungen, obwohl es zahlreiche Hinweise auf neue iMac- und iPad-Modelle gibt. Apple verriet gleich in mehrfacher Weise, dass der erste ARM-iMac unmittelbar bevorsteht. Einerseits geben sich die Entwicklungsabteilungen offensichtlich keine Mühe mehr, Crash-Logs auszufiltern (siehe ), andererseits hinterlegte Apple zudem entsprechende Modellkürzel in der letzten Betaversion (siehe ). Die mit Apple-Prozessoren ausgestatteten iMacs benötigen demnach mindestens macOS 11.3. Gleichzeitig verschwanden auch mehrere Konfigurationen des iMac 21,5" aus dem Online Store – ein weiteres untrügliches Zeichen.In der sechsten Beta ist nun auch ein "Battery Recalibration Tool" vorhanden. Wenn sich der Akku merkwürdig verhält, kann damit die maximale Kapazität erneut berechnet werden – was allerdings mehrere Wochen dauert. Apple geht damit ein Problem an, welches dazu führte, dass teilweise falsche Angaben zur "Akku-Gesundheit" angezeigt wurden. Ebenfalls neu: Direkt beim Einrichten lässt sich die bevorzugte Siri-Stimme auswählen, es gibt nun keine Standard-Einstellung mehr (was je nach Land entweder immer männlich oder immer weiblich war).Der Entwicklerbereich führt derzeit die folgenden Betaversionen auf, wie immer geben wir die jeweilige Buildnummer und das Datum der Veröffentlichung mit an: