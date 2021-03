iOS 14.5 & Apple Maps: Bald Echtzeit-Daten von Besucherströmen?

Karten-App erhält zusätzliche Features

Öffnungszeiten und aktuelle Besucherzahlen

Feature bislang nicht in der Beta enthalten

Google nutzt bekanntlich die Standortdaten unzähliger Smartphone-Besitzer auf vielfältige Art und Weise. Die ständig in Echtzeit ermittelten Informationen dienen dem Unternehmen unter anderem als Grundlage für Dienste wie etwa die Anzeige der aktuellen Verkehrsdichte in Google Maps und entsprechende Navigationsempfehlungen. Von vielen Nutzern als praktisch empfunden wird auch die Anzeige der "Stoßzeiten" in Geschäften.Apples eigener Kartenservice bietet eine derartige Funktionsvielfalt bislang nicht. Das Unternehmen fügt aber seit Jahren immer wieder neue Features hinzu. Mit iOS 14.5 und iPadOS 14.5 erweitert Apple die Karten-App einmal mehr um etliche Fähigkeiten. Dazu gehören beispielsweise Hinweise auf Unfälle und Geschwindigkeitskontrollen. Letztere dürften allerdings hierzulande nicht angezeigt werden, denn "Blitzer-Apps" sind in Deutschland illegal, ihre Nutzung ist also verboten.Mit einer zusätzlichen neuen Funktion jedoch, welche den Weg durchaus auch nach Europa finden dürfte, gleicht Apple den Nutzwert der Karten-App zukünftig augenscheinlich weiter an Google Maps an. Das geht aus der geänderten Datenschutzerklärung hervor, die in den Betaversionen von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 zu finden ist. Sie enthält den Hinweis, dass Standortdaten verschlüsselt und anonymisiert an Apple übermittelt werden, wenn auf dem iPhone eine App gestartet wird, während sich das Gerät etwa in der Nähe eines Ladengeschäfts oder einer Sehenswürdigkeit befindet. Der kalifornische Konzern will diese Informationen dann nutzen, um andere iPhone-Nutzer in Echtzeit wissen zu lassen, dass dieser "Point of Interest" geöffnet ist. Zudem soll die aktuelle Kunden- beziehungsweise Besucherzahl angezeigt werden.Welche Anwendungen die Standortdaten für diese Zwecke übertragen sollen, lässt Apple in der Datenschutzerklärung offen. Gemeint sein könnten daher sowohl die hauseigene Karten-App als auch Programme von Drittanbietern, also beispielsweise Ladengeschäften oder Museen. Bislang erfolgt laut 9to5Mac die Anzeige von Besucherzahlen in der Beta von iOS/iPadOS 14.5 noch nicht, weder in der Karten-App noch an anderer Stelle. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple dieses von Google Maps bekannte Feature bis zum Erscheinen der finalen Version noch einbaut oder es erst in einer späteren Ausgabe des Betriebssystems für iPhone und iPad zur Verfügung stellt.