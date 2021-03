Beta-Entdeckung: Neue iMacs aufgetaucht – und A14X für iPad Pro

macOS 11.3: Neuer iMac entdeckt

Weiterer Hinweis auf ARM-iMac

Einmal mehr erweisen sich Betaversionen als wahre Fundgrube mit Hinweisen auf zukünftige Hardware. Nachdem sich bereits ein MagSafe-Zusatzakku bemerkbar machte, kursieren nun noch zwei weitere sehr interessante Entdeckungen. So referenziert die gerade erst erschienene iOS 14.5 Beta 5 einen Chip mit Bezeichnung "13G" – dieses Produkt ist allerdings noch gar nicht auf dem Markt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um die nächste Generation der iPad-Prozessoren, namentlich den A14X. Apple bereitet angeblich Aktualisierungen des iPad Pro vor, den Berichten zufolge ähnelt der neue Chip sehr stark dem M1. Auch interne Kürzel für besagte iPads tauchten bereits auf: J517, J518, J522 sowie J523. Sofern im April ein Apple-Event stattfindet, gelten neue iPads als sichere Kandidaten.Noch spannender ist hingegen ein Fund in der ebenfalls gerade erst aktualisierten Betaversion von macOS Big Sur 11.3. Dort verweist Apple in einer Systemdatei auf zwei Macs, die es bislang nicht gibt. Während der aktuelle iMac 5K unter den Identifikationsnummern iMac20,1 und iMac 20,2 und der iMac 21,5" als iMac19,2 läuft, kennt macOS 11.3 zusätzlich nun die Modelle iMac21,1 und iMac21,2. Dabei dürfte es sich um die erste Ausführung mit Apple-Prozessoren handeln, eine weitere Modell-Aktualisierung mit Intel-Chips gilt als unwahrscheinlich. Aus den beiden Kürzeln lässt sich indes nicht folgern, dass Apple zeitgleich Nachfolger des 21,5"- als auch des 27"-iMacs präsentiert. In zahlreichen Berichten hieß es, Apple stellte möglicherweise zunächst erst den kleinen iMac um.Außerdem machte sich ein iMac mit ARM-Prozessor erst vor einigen Tagen im Apple Crash Reporter bemerkbar . Wie der Absturzbericht angab, stürzte ein Programm wohl im Apple-internen Test ab. Da Apple neue Produkte normalerweise auch mit Drittanbieter-Software testet, kann es leicht vorkommen, dass sich Hardware schon vorab in Logs bemerkbar macht. Weiterhin wartet die Apple-Welt nun gespannt darauf, ob und wann Apple zu einem April-Event lädt – denn wenn es ein solches gibt, dürfte wohl der erste ARM-iMac sehr bald das Licht der Computerwelt erblicken.