Einige Neuerungen in iOS 14.5 Beta 2 – Zusammenfassung

Battery Pack – und Mikrofon-Deaktivierung

Weitere Kleinigkeiten

Schon in der ersten Beta von iOS 14.5 waren zahlreiche, teils größere Neuerungen aufgefallen. Der Gesichtsmasken-Modus für Face ID, 5G-Unterstützung bei Dual-SIMs im iPhone 12 sowie der horizontale Bootscreen des iPads (sinnvoll bei der Verwendung mit externen Tastaturen) sind nur drei Beispiele für Features. In der gerade erst erschienenen zweiten Beta geht es munter weiter, denn auch der jüngste Build weist noch einmal einige Verbesserungen auf, welche den Funktionsumfang von iOS 14.5 anwachsen lassen. Unklar ist hingegen noch, ob das Grünstich-Problem einiger aktueller iPhones tatsächlich angegangen wird. Es gab nämlich Rückmeldungen, wonach die ungewollte Display-Einfärbung umgehend verschwand, andere sind hingegen noch immer betroffen.In einem String gibt es Hinweise auf ein "Battery Pack", womit die noch anzukündigende Neuauflage des Smart Battery Case gemeint sein könnte. In besagter Beschreibung weist Apple darauf hin, jenes Zubehör halte das iPhone bei einem Ladestand von 90 Prozent. Außerdem tauchte die Option auf, das integrierte Mikrofon des iPads immer dann auf stumm zu schalten, wenn das Display per Smart Folio bedeckt ist. Auch andere Schutzhüllen mit MFi-Label unterstützen jene Einstellung.Die Kurzbefehle erhalten zusätzliche Aktionen, beispielsweise zum Anfertigen eines Screenshots oder Wechsel zwischen Mobilfunkstandards. Außerdem lässt sich die Ausrichtung des iPhones sperren. In der "Wo ist?"-App überarbeitete Apple die Beschreibung für Item-Tracker, außerdem erwähnt Apple Spracherkennung in Web-Apps. Wie immer tut sich auch etwas beim ohnehin schon riesigen Fundus an Emojis, mit welchen sich Texte um Bilder ergänzen lassen. Folgende Darstellungen ließen sich in der neuen Beta erstmals finden:Nachdem erst zwei Betaversionen erschienen sind, dürfte bis zur Freigabe der finalen Version noch mindestens ein weiterer Monat vergehen. Vor Mitte März ist die Veröffentlichung von iOS 14.5 und den anderen Systemupdates eher unwahrscheinlich.