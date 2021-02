iOS 14.5: Aktualisierte Beta mit wichtiger Änderung beim Entsperren mit der Apple Watch

Entsperren mit der Apple Watch erfordert WLAN

Gründe für die Änderung sind unbekannt

Keine weiteren neuen Features

Apple hat eine aktualisierte Testversion der ersten Entwickler-Beta von iOS 14.5 freigegeben und nahezu zeitgleich auch die Public Beta des kommenden Betriebssystems für iPhone und iPad veröffentlicht. Das Unternehmen hat darin vor allem Fehler behoben und einige Verbesserungen vorgenommen. Allerdings gibt es auch eine Neuerung beim Zusammenspiel der Smartphones und Tablets mit der Apple Watch.Bisher lassen sich iPhone und iPad mit dem smarten Zeitmesser aus Cupertino entsperren, auch wenn bei den iDevices das WLAN abgeschaltet ist. In der aktualisierten Beta von iOS 14.5 hat Apple das geändert: Das Funknetzwerk muss in den iDevices aktiviert sein, damit die am Handgelenk getragene Apple Watch den Zugriff auf den Homescreen der Geräte freischaltet. Entdeckt hat diese durchaus bedeutsame Änderung unter anderem der Reddit-User brooksdbrewer , der auch einen entsprechenden Screenshot veröffentlichte. Ein Login in ein WLAN und damit eine aktive Netzwerkverbindung ist allerdings nicht erforderlich.Warum Apple diese Änderung in der aktualisierten Version mit der Build-Nummer 18E5140k vorgenommen hat, ist nicht bekannt. Der Sinn dieses Vorgehens erschließt sich nicht, da die Kommunikation der Apple Watch mit iPhone oder iPad beim Entsperren nicht mithilfe eines Funknetzwerks abgewickelt wird, sondern via Bluetooth. Das wird zudem dadurch deutlich, dass WLAN auf Smartphone oder Tablet nur eingeschaltet sein muss, eine aktive Netzwerkverbindung aber nicht benötigt wird. Das Feature könnte darüber hinaus für einige Nutzer lästig sein, wenn das WLAN etwa durch Kurzbefehle in bestimmen Situationen automatisch abgeschaltet wird.Weitere neue Features enthält die aktualisierte Entwickler-Beta von iOS 14.5 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Apple hat offenbar im Wesentlichen lediglich einige Fehler behoben. Die vor wenigen Tagen veröffentliche erste Version brachte größere Neuerungen mit, unter anderem das verbesserte Entsperren von iPhone und iPad mittels Face ID beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Möglichkeit, 5G auch im Dual-SIM-Modus nutzen zu können.