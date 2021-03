Unveröffentlichter iMac mit ARM-Chip: Konkrete Hinweise aufgetaucht

Apples Crash Reporter erwähnt unbekannten Mac



Wohl kein März-Event

In diesem Monat hatte Apple den iMac Pro eingestellt und damit eine Baureihe beerdigt, die vermutlich ohnehin nur als Zwischenmodell konzipiert war. Gleichzeitig schwindet seit einiger Zeit auch die Verfügbarkeit des aktuellen iMacs mit 21,5"-Displays. Berichten zufolge ließ Apple die Produktion mehrerer Konfigurationen komplett einstellen. Beide Entscheidungen deuten darauf hin, dass wohl recht bald mit aktualisierten iMacs zu rechnen ist. Eine Verbesserung gilt dabei als sicher, nämlich die Umstellung auf M1-Prozessoren. Weitere Intel-basierte Modelle sind indes ziemlich unwahrscheinlich. Jetzt tauchte ein weiterer eindeutiger Hinweis darauf aus, dass der iMac mit M1 nicht mehr weit von der Marktreife entfernt ist.Je näher die Marktreife eines Systems oder auch Hardware-Produkts rückt, desto praxisnäher finden Erprobungen statt. Aus diesem Grund verraten sich bevorstehende Neuerungen oft vorab – im aktuellen Fall durch ein Crash-Log, welches von einem unbekannten Mac zeugt. Der Entwickler Dennis Oberhoff zeigt , welch merkwürdigen Absturzbericht via Apple Crash Reporter er vorfand. So dokumentiert das Log einen iMac mit ARM-Prozessor, als Betriebssystem ist macOS 11.2.1 angegeben. Da es bekanntlich ein solches Gerät noch nicht gibt, stürzte seine App also ganz offensichtlich während des Tests auf einem Vorserien-iMac ab. Der restliche Bericht verweist ebenfalls eindeutig auf die "ARM-64"-Plattform, weswegen es sich nicht nur um einen Anzeigefehler handelt.Da Apple noch immer keine Einladung verschickt hat, ist ein März-Event ziemlich unwahrscheinlich geworden. Dennoch stehen die Zeichen auf baldige iMac-Aktualisierungen, ob nun mit Apple-Veranstaltung oder nicht. Zwar hieß es, dass es bis zur Umstellung des MacBook Pro 16" noch eine Weile dauern könnte, der iMac 21,5" gilt aber dennoch als Kandidat für das Frühjahr 2021. Widersprüchliche Angaben gibt es, ob Apple zeitgleich auch den großen iMac auf neue Chip-Füße stellt oder ob dazu ein Sommer-/Herbst-Termin angedacht ist.