iOS 13: Lautstärke-UI soll nicht mehr so viel Platz einnehmen

Aus dem Kontrollzentrum bekanntes Volume-Design

Andere Position wahrscheinlicher

Im Zuge der vielen Gerüchte zu den Neuerscheinungen, die Apple heute im Rahmen der WWDC-Keynote präsentiert, gibt es auch Hinweise bezüglich eines neuen Lautstärke-Interfaces für iOS. Die aktuelle Volume-UI sorgt immer wieder für Diskussionen, da sie einiges an Platz erfordert und etwa während der Videowiedergabe sehr nerven kann.Das Unternehmen verabschiedet sich demnach von der vergleichsweise großen Volume-Anzeige in der Mitte des Displays, wenn Nutzer die Lautstärke erhöhen oder verringern. Stattdessen soll es eine dezentere Variante geben, die weniger aufdringlich und überlappend erscheint. Ben Geskin zufolge orientiert sich Apple optisch dabei an der Lautstärkeregelung, die jetzt schon via iOS-Kontrollzentrum verfügbar ist.Der Leaking-Experte hat ein entsprechendes Foto per Twitter veröffentlicht, das die neue Lautstärkedarstellung von iOS 13 zeigen soll. Laut Geskin handelt es sich um den unternehmensinternen Built von iOS 13 mit der Nummer 17A3457I. Apple soll die Betaversion im März getestet haben. Zu sehen ist die aus dem Kontrollzentrum bekannte Variante der Lautstärkeanzeige. Der Designentwurf erscheint rechts oben auf dem Display, sobald Anwender die Lautstärke ändern.Die Position mutet seltsam an. Das per Twitter publizierte Bild zeigt, wie die Lautstärke-UI andere dauerhaft eingeblendete UI-Elemente wie den Netzempfang und den Akkustand unschön zum Teil überlappt. Denkbar ist, dass es sich um einen frühen Entwurf der Anzeige handelt und Apple danach noch weiter an der Positionierung und Darstellung gefeilt hat.9to5mac zufolge sieht die finale Variante der Lautstärke-UI von iOS 13 anders als auf dem Twitter-Bild aus. Die News-Seite geht von zwei großen Unterschieden im Vergleich zu Geskins Tweet aus: Erstens sei die Anzeige nicht rechts neben der Displaykerbe positioniert, sondern links davon; zweitens nehme die Volume-UI deutlich weniger Platz als die Variante von Geskin ein. Wie das Lautstärke-Design von iOS 13 schussendlich sein wird, verrät Apple auf der WWDC-Keynote, die um 19 Uhr (MESZ) beginnt.