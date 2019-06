iOS 13 Screenshot: Erinnerungs-App im Dunkelmodus

Erinnerungs-App im Dark Mode

Viel Arbeit für Entwickler

OLED-Bildschirme, wie Apple diese im iPhone X und XS wie auch der Apple Watch verwendet, verbrauchen weniger Strom, wenn nur dunkle Bildpunkte angezeigt werden. Außerdem sind OLED-Bildschirme im Vergleich zu LCD-Bildschirmen in der Lage, Pixel vollständig "abzuschalten", so dass ein vollständig schwarzer Bildpunkt ohne durchschimmernde Hintergrundbeleuchtung gezeigt wird. Geräte mit OLED-Bildschirmen profitieren also deutlich, wenn sich die Benutzeroberfläche der Geräte optional in einen Dunkel-Modus wechseln lässt.Apple führte zur Überraschung vieler auf der WWDC 2018 eine Dunkel-Modus ein – aber nicht für iOS, sondern für macOS. Bisher bringen alle Macs mit integrierten Bildschirmen LCD-Displays mit – OLED-Bildschirme sucht man vergebens.Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple mit iOS 13 einen Dunkel-Modus einführt – erst letzte Woche wurden Screenshots veröffentlicht , welche die Musik-App in dunklem Gewandt zeigten. Nun sind kurz vor Start der heutigen Keynote zur WWDC 2019 Screenshots aufgetaucht, welche eine neue Erinnerungs-App zeigen – und zwar im Dark Mode. Wie Ben Geskin an das Screenshot oder den iOS-Build gekommen ist, bleibt offen. Geskin lässt nur verlauten, dass auf den Screenshots ein iOS-Build von März 2019 zu sehen ist. Genau so wenig kann überprüft werden, ob der Screenshot tatsächlich echt oder in einem Bildbearbeitungsprogramm entstanden ist.Sollte Apple mit iOS 13 einen echten, systemweiten Dark Mode einführen, bedeutet das für Entwickler eine Menge Arbeit: Viele Grafiken müssen neu gestaltet und eigener Zeichencode meist maßgeblich angepasst werden. Es wird mit Sicherheit einige Monate dauern, bis die meisten bekannten Apps angepasst sind.