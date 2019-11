iOS 13: Anwender kritisieren aggressives RAM-Management – Hintergrund-Apps starten oft neu

Nicht nur ältere iDevices betroffen

iOS 13.2 soll Problem verschlimmert haben

Mehr und mehr Nutzer bemängeln das im Vergleich zu früheren iOS-Versionen aggressivere RAM-Management von iOS 13 und iPadOS 13. Insbesondere seit dem Update auf Version 13.2 schließt iOS Apps im Hintergrund ungewöhnlich schnell, sodass die entsprechenden Fenster beim Wiederaufruf der Anwendung komplett neu geladen werden müssen.Wenn Anwender beispielsweise von Safari zur YouTube-App wechseln und kurze Zeit später zurück zu Safari navigieren, kann es gut sein, dass der zuletzt offene Tab nochmal geladen wird. Teilweise werden Websites sogar neugeladen, wenn der Nutzer zwischen einzelnen Tabs innerhalb von Safari wechselt. Bei iOS 12 trat das „Neuladen“ von aufgerufenen Apps deutlich seltener auf.Das aggressivere RAM-Management von iOS 13 scheint sich nicht nur auf ältere Modelle mit weniger Arbeitsspeicher zu beschränken. MacRumors zum Beispiel zitiert einen Forumsnutzer, dem das Phänomen sowohl bei seinem iPhone 11 Pro als auch bei seinem nicht näher definierten iPad Pro aufgefallen ist. Beim iPhone zeige sich das Problem folgendermaßen: Der Anwender schaut sich ein YouTube-Video an und ruft iMessages auf, um eine Nachricht zu beantworten – bei der Rückkehr zur YouTube-App startet die App neu und zeigt die Hauptansicht statt des vorherigen Videos. Nichts dergleichen sei in iOS 12 vorgekommen.Andere Anwender berichten von einem ähnlichen Betriebssystemverhalten. Entwickler Nick Heer etwa beschwert sich in seinem Blog . Sein iPhone X fühle sich so an wie ein Gerät aus der Zeit, bevor es Multitasking in iOS gab. Safari gelinge es nicht, auch nur einen einzelnen Tab im Hintergrund offen zu halten. Zudem starte jede App neu, wenn sie nach dem Wechsel zu einer anderen Anwendung wieder geöffnet werde.Christopher Stephens spürt das Problem insbesondere, seit er sein iPhone 7 auf iOS 13.2 aktualisiert hat. Praktisch keine App bleibe im Arbeitsspeicher erhalten, wenn sie nicht im Vordergrund ist. Zudem werde jede in Safari geöffnete Website neu geladen, sobald er von einem Tab zu einem vorherigen wechselt.