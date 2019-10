Nutzerrückmeldungen zu iOS 13.2, macOS 10.15.1, watchOS 6.1 und HomePod Software 13.2

macOS 10.15.1 Catalina

Apple hat in den letzten beiden Tagen Updates für alle Plattformen herausgegeben – und sich bei einem Update gehörig vergriffen. Wir haben Nutzerrückmeldungen von Twitter, Reddit und diversen Communities bezüglich macOS 10.15.1, iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2 und der HomePod Software 13.2 zusammengetragen. Lesen Sie hier, wie die Resonanz auf die einzelnen Updates ausfällt.Gestern gab Apple macOS 10.15.1 in der finalen Version für alle Nutzer frei. Neben Fehlerbehebungen brachte das Update auch Verbesserungen an der Fotos-App und neue Emojis mit. Manche Nutzer berichteten, dass die Installation merkwürdig war: Der Mac zeigte an, dass er noch etwa eine Minute zum Abschluss der Installation benötige – doch einige mussten eine Stunde warten. Manche Ungeduldigen starteten den Rechner einfach neu – hiervon sollte man jedoch Abstand nehmen, da es zu großen Problemen kommen kann.Noch ist leider unklar, ob Apple den schwerwiegenden Fehler in Mail behoben hat, welcher zum Verlust von E-Mails führt. In der Update-Beschreibung ist hiervon kein Wort zu lesen.Das Update ist mittlerweile zurückgezogen worden , da Apple hier ein sehr schwerwiegender Fehler unterlaufen ist: Wird nach der Installation der HomePod zurückgesetzt oder entkoppelt, ist das Gerät unbrauchbar und steckt in einer Neustart-Schleife fest. Helfen kann hier nur noch der Apple-Support, der Kunden kann das Gerät nicht reparieren.Sollten Sie bereits die HomePod Software 13.2 installiert haben, setzen Sie das Gerät auf keinen Fall zurück und entkoppeln Sie auch keine Geräte, bis Apple eine korrigierte Software-Fassung herausgegeben hat. Mit dieser ist in Kürze zu rechnen.Nutzer, welche die HomePod Software 13.2 installiert haben, berichten außerdem, dass Handoff zwischen iPhones und dem HomePod nicht immer verlässlich funktioniert. Ab und zu käme es vor, dass der HomePod das Telefonat oder die Musik nicht vom iPhone übernimmt.Die Version 13.2 von iOS und iPadOS scheint weitgehend unproblematisch zu sein: Es gibt kaum Berichte von fehlgeschlagenen Installationen. Apple scheint laut Rückmeldungen Verzögerungen beim Sync von Notizen und Sprachmemos behoben zu haben – diese werden nun wieder über alle Geräte hinweg verlässlich abgeglichen.Einige Nutzer berichten, dass iOS 13.2 auch ein ärgerliches Problem auf dem Home Screen korrigiert: Hat man sehr viele Apps und Ordner, ruckelte das Navigieren von Seite zu Seite sehr – dies ist mit iOS 13.2 nicht mehr der Fall. Kunden berichteten nach dem Erscheinen von Problemen mit Apple Music: Dies war jedoch kein Bug in iOS 13.2, sondern die Apple-Music-Server waren kurz nach Erscheinen des Updates nicht erreichbar.Gestern erschien watchOS 6.1 – diese Version unterstützt nun auch die Apple Watch Series 1 und 2. Die erste Version von watchOS 6 konnte nur auf Series 3, 4 und 5 installiert werden. Einzig die Series 0 aus dem Jahr 2015 bleibt auch bei watchOS 6 außen vor – weitere Updates sind hier auch nicht mehr zu erwarten, da die Limitierungen der Hardware zu groß sind.Auf neueren Modellen dauert die Installation von watchOS 6.1 etwa 5 bis 10 Minuten. Nutzer der älteren Series 1 oder 2 sollten sich auf einen längeren Installationsprozess gefasst machen: Durch den langsamen Prozessor kann die Installation bis zu 90 Minuten dauern. Nutzer sollten keinesfalls die Uhr vom Ladegerät nehmen oder neu starten – die Gefahr ist hoch, danach die Uhr nicht mehr verwenden zu können.Auf aktuellen Modellen scheint es keinerlei Probleme mit Geschwindigkeit oder übermäßigem Akku-Verbrauch zu geben. Kunden mit älteren Modellen berichten ebenfalls, dass die Uhr nach der Installation von watchOS 6.1 weder schneller noch langsamer geworden ist – ein positives Zeichen, da in der Vergangenheit große neue Versionen auf älterer Hardware häufig langsamer waren. Zumindest manche Nutzer der Series 1 berichten, dass Siri schneller auf Anfragen reagiere.Bei tvOS 13.2 handelt es sich nur um ein kleines Update – Apple fügte eine Nachfrage hinzu, ob Mitschnitte von Unterhaltungen mit Siri ausgewertet werden dürfen. Es gibt bisher keine Berichte über Installations- oder Nutzungsprobleme bezüglich tvOS 13.2.