iOS 13.2 und iPadOS 13.2: So sehen die neuen Emojis aus

Neben neuen Features, einigen Verbesserungen und etlichen Bugfixes hat die gestern erschienene Version 13.2 von iOS und iPadOS auch viele neue Emojis im Gepäck. Unter den frischen Piktogrammen finden sich etwa ein Stinktier, ein gähnender Smiley und eine Zwiebel. Darüber hinaus hat Apple etliche Bildchen verändert, vor allem hinsichtlich der Geschlechterneutralität.Apple setzt damit unter anderem die vom Unicode-Konsortium veröffentlichten Emoji-Versionen 12.0 und 12.1 um. Der iPhone-Konzern ist damit das erste Unternehmen, welches die erst am 9. Oktober beschlossene jüngste Erweiterung des Piktogramm-Universums in seinen Betriebssystemen zur Verfügung stellt. Andere Geräte- und Softwarehersteller wie Google oder Whatsapp dürften allerdings bald nachziehen.In einem aktuellen Changelog hat Emojipedia alle neuen Emojis zusammengetragen, welche in iOS 13.2 und iPadOS 13.2 enthalten sind. Insgesamt sind es 398 zusätzliche Piktogramme, allerdings tauchen wie stets etliche Motive in mehrfacher Ausführung auf, um alle Geschlechter, Hautfarben und sexuelle Orientierungen abbilden zu können. Neu sind zum Beispiel Rolli-Fahrer und diverse Händchen haltende Pärchen, aber auch Faultier und Flamingo sowie Falafel und Knoblauch. Zudem gibt es Menschen in typischen Berufs-Outfits, einige neue Werkzeuge und ein Heftpflaster.Zusätzlich hat Apple das Erscheinungsbild von 265 bislang bereits in iOS und iPadOS enthaltenen Emojis verändert. Die allermeisten dieser Anpassungen, nämlich 255, wurden vorgenommen, um Menschen vielfältiger abzubilden. So gibt es nunmehr nicht nur männliche und weibliche Darstellungen, sondern auch geschlechtsneutrale Bildchen. Das geht soweit, dass jetzt unter anderem nicht mehr nur eine "Meerjungfrau" und ein "Meerjungmann" vorhanden sind, sondern auch ein vergleichbares Wesen, das irgendwo zwischen diesen "Extremen" angesiedelt ist. Dasselbe Schicksal traf auch die Emojis von Vampir(in) und Zombie.