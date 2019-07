Freudentränen-Emoji ganz vorne: Welche Piktogramme am beliebtesten sind

Unterschiede bei Männern und Frauen



Quelle: Adobe Quelle: Adobe

Emojis machen Spaß und erzeugen emotionale Nähe



Quelle: Adobe Quelle: Adobe

Anlässlich des World Emoji Day 2019 hat Adobe eine Studie veröffentlicht, die untersucht, welche der kleinen Piktogramme Nutzer am häufigsten verwenden. Dazu befragte das Unternehmen 1.000 Anwender in den USA zu ihrem Nutzungsverhalten. Zusätzlich zu den Top-Emojis beschäftigt sich die Studie über die Motivation, die Anwender dazu treibt, Emojis in Konversationen zu implementieren.Die Top 3 der beliebtesten Emojis werden von dem lachenden Gesicht samt Freudentränen angeführt, so Adobe . Dahinter kommt das Herz auf Platz 2, gefolgt vom Kuss-Piktogramm. Während die Freudentränen-Variante bei Männern und Frauen gleichermaßen auf dem vordersten Platz landet, sieht es dahinter bei den Geschlechtern anders aus. Auf Rang 2 bei Männern kommt das lächelnde Piktogramm. Bei Frauen ist das Herz am zweitbeliebtesten. Die dritte Position belegt bei Männern das Gesicht mit einer Träne unter dem Auge, Frauen bevorzugen das Kuss-Gesicht.62 Prozent der Befragten gaben an, Emojis zu verwenden, um Konversationen unterhaltsamer zu gestalten. 42 Prozent der Studienteilnehmer gehen davon aus, mit den Piktogrammen besser ihre Gedanken und Gefühle als mit Textnachrichten ausdrücken zu können. 31 Prozent fühlen sich ihren Gesprächspartnern mehr verbunden, wenn sie Emojis einsetzen. Auch der Komfort, Bilder statt Wörter verwenden zu können und der sich daraus ergebende Tipp-Geschwindigkeitsvorteil spielen eine Rolle.Zu den größten Vorteilen von Emojis zählen den Studienteilnehmern zufolge die Möglichkeiten, Sprachbarrieren zu überbrücken und Gedanken oder Ideen umgehend Ausdruck zu verleihen. 65 Prozent der befragten Nutzer drücken Gefühle sogar lieber via Emoji als per Telefonanruf aus. Vor allem jüngere Studienteilnehmer gehören zur letztgenannten Gruppe.