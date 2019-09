Emoji-Änderungen in iOS 13.1: Bessere Anatomie bei Tieren und mehr

Tier-Anatomie wirklichkeitsgetreuer

Weitere Emoji-Neuerungen

Das überraschend schnell nach iOS 13 veröffentlichte Update auf iOS 13.1 enthält nicht nur diverse Fehlerbehebungen, sondern auch eine Reihe von Emoji-Optimierungen. Es wurden kleine Änderungen an insgesamt 24 Emojis vorgenommen. Unter anderem geht es um Designanpassungen bei Tier-Piktogrammen, um fehlerhafte Darstellungen zu korrigieren.Die Neuerungen der Emojis sind größtenteils subtil, sodass Nutzer genau hinschauen müssen, um Änderungen zu erkennen. Bei der Krake beispielsweise kommen Saugnäpfe an den einzelnen Testikeln hinzu, um ein anatomisch korrekteres Design zu erlangen. Auch die Mücke ist fortan wirklichkeitsgetreuer abgebildet als vorher – ab iOS 13.1 hat sie sechs statt vier Beine. Beim Tintenfisch hingegen verschwindet die nasenartige Darstellung in der Mitte des Gesichtes – möglicherweise, um eine simplere Erscheinung des Motivs zu erreichen.Auffälligere Neuerungen gibt es bei Gegenständen. Das Puzzle-Stück etwa erscheint nicht mehr in blauer Farbe, sondern in einem Grünton. In dem Fall ging es unter Umständen darum, keine allzu großen Ähnlichkeiten mit bestehenden Logos von Firmen oder Organisationen („Autism Speaks“) aufkommen zu lassen. Zudem reiht der Rechenschieber die einzelnen Elemente nicht mehr horizontal, sondern vertikal an. Auch bei einem Smiley-Gesicht zeigen sich leichte Änderungen. Die Herzaugen des lachenden Smileys verwenden jetzt das gleiche Design wie das rote Herz-Emoji. Zuvor waren die Herzaugen vom Design her eine gesonderte Variante.