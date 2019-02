Neue Emojis für 2019: Mehr Menschen, Tiere und Lebensmittel

Geschlechter-Vielfalt und andere Schwerpunkte



Quelle: Emojipedia Quelle: Emojipedia

Für viele Nutzer sind Emojis beim iPhone-Chat längst ähnlich wichtig wie Wörter und Satzzeichen. Der Grund dafür ist einfach: Mit den kleinen Piktogrammen lassen sich Gefühle, Stimmungen, Eindrücke und andere Dinge oft schneller ausdrücken als mit herkömmlichen Texten. Entsprechend zahlreich sind inzwischen die in Messaging-Diensten verfügbaren Emojis.Außer den klassischen gelben Gesichtern gibt es mittlerweile eine Vielzahl kleiner Abbildungen aus den verschiedensten Bereichen, darunter Menschen, Tiere, Symbole, Naturphänomene, Nahrungsmittel, Sportarten, Alltagsgegenstände und sogar Flaggen. Auch 2019 kommen wieder eine Reihe neuer Piktogramme zu der schon jetzt umfangreichen Sammlung hinzu.230 neue Emojis erhält iOS im Laufe des Jahres. Das geht aus der vom Unicode Consortium offiziell abgesegneten Emoji-Liste für 2019 hervor . Zu den neuen Inhalten gehören Tiere wie Flamingo, Orang-Utan, Otter, Faultier und sogar ein Blindenhund. Auch bei Menschen gibt es zusätzliche Darstellungsvarianten. Außer einer noch breiteren Palette an Hautfarben bietet die 2019er Piktogramm-Sammlung heterosexuelle und homosexuelle Paare, die sich an der Hand halten. Zudem sind stehende Männer und Frauen verfügbar.Hinzu kommt die Kategorie „Person“, die geschlechtsneutraler als die anderen beiden Piktogramme erscheint. Auch kniende Menschen – etwa zum Gebet – und Personen mit Blindenstock werden sich bald beim Chat auswählen lassen. Der Stock ist übrigens ebenso als gesonderter Gegenstand vorhanden. Rollstuhlfahrer sind auch Bestandteil des Portfolios. Außerdem gehören Ohren mit angelegtem Hörgerät und Darstellungen tauber Menschen zu der 2019er Liste.Zu den weiteren neuen Piktogrammen zählen Lebensmittel wie Zwiebel, Knoblauch, Waffel, Butter und Falafel. Zusätzliche Gegenstände sind Eiswürfel, Banjo, Rasierklinge, Pflaster, Axt, kurze Hose, Unterhose, Sicherheitsweste, Badeanzug für Frauen und das indische Damen-Kleidungsstück Sari. Passend zum letzteren können Nutzer auch das Piktogramm eines Hindutempels verwenden. Sogar ein Saturn-ähnlicher Planet mit Ringen hat es auf die 2019er Emoji-Liste geschafft.