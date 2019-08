iOS 12.4.1 erschienen

Letzte reguläre Update für iOS 12?

Soeben hat Apple das allererste Bugfix-Update für iOS 12.4 herausgegeben. Das Update für iPhone und iPad sowie iPod touch ist mit nur rund 100 MB recht klein – neue Funktionen oder große Verbesserungen sind nicht zu erwarten. Über die Neuerungen schweigt sich Apple in der Update-Beschreibung aus, dort ist nur die Standardformulierung zu finden, dass das Update "Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen" mitbringt.Hauptsächlich dürfte das Update aber eine Sicherheitslücke schließen , die Apple mit iOS 12.4 aufriss und welche einen Jailbreak des iOS-Gerätes ermöglichte. Diese war eigentlich mit iOS 12.3 gestopft worden, jedoch mit iOS 12.4 versehentlich erneut geöffnet worden.Das Update kann am bequemsten direkt auf dem iOS-Gerät installiert werden. In der Einstellungs-App findet sich unter dem Punkt "Allgemein" der Unterpunkt "Softwareupdate" – dort kann die Aktualisierung heruntergeladen und installiert werden.In wenigen Wochen wird iOS 13 erscheinen – bei iOS 12.4.1 könnte es sich um das letzte reguläre Update für iOS 12.4 handeln. Nach Erscheinen von iOS 13 wird Apple nur noch Sicherheitslücken schließen – kleinere Fehler werden nicht mehr korrigiert.