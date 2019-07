Apple veröffentlicht iOS 12.4, watchOS 5.3, macOS 10.14.6 und tvOS 12.4

Apple Card für die USA

Drahtlose Migration von Daten zu einem neuen iPhone

Walkie-Talkie-Funktion wieder hergestellt

EGK für Kanada und Singapur

Apples Update-Beschreibungen zu den Aktualisierungen:

Apple hat soeben den Startschuss für das letzte große Update von macOS 10.14 Mojave gegeben. Zwar wird es sicherlich noch Sicherheits-Updates geben, umfassendere Aktualisierungen sind aber angesichts der im September oder Oktober erfolgenden Markteinführung von macOS 10.15 Catalina nicht mehr zu erwarten. Wie üblich aktualisierte Apple gleich mehrere Programme gleichzeitig, sodass auch iOS 12.4, tvOS 12.4 sowie watchOS 5.3 zur Verfügung stehen. Normalerweise enthält das jeweils letzte größere Update einer Systemgeneration nur noch Fehlerbehebungen, diesmal gibt es aber auch noch eine wichtige funktionelle Erweiterung.Auf dem Frühjahrs-Event hatte Apple unter anderem angekündigt, eine eigene Kreditkarte auf den Markt zu bringen, welche in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs ausgegeben wird. iOS 12.3 hatte bereits einige Vorbereitungen getroffen, iOS 12.4 stellt aber erst volle Unterstützung für die Apple Card samt Auswertungs- und Analysefunktionen zum Ausgabeverhalten zur Verfügung. Hierzulande sucht man die Neuerung vergebens und es dürfte noch einige Zeit vergehen, bis es die Apple Card über den großen Teich schafft. Zumindest gab es von Goldman Sachs aber die eindeutige Zusage, man arbeite an einer Internationalisierung.Ein neues iPhone einzurichten ist sehr einfach – wenn sich ein Backup auf iCloud befindet. Mit iOS 12.4 entfällt diese Voraussetzung und Daten lassen sich von einem iPhone zu einem Neuen migrieren, ohne dass zuerst ein Backup erstellt werden muss. Dazu ist aber auf beiden Geräten iOS 12.4 erforderlich.Apple musste vor zwei Wochen die Walkie-Talkie-Funktion der Apple Watch deaktivieren , weil ein Sicherheitsproblem festgestellt wurde. ISO 12.4 und watchOS 5.3 stellen die Funktionen nun wieder her und können ab sofort eingesetzt werden. Für ältere watchOS-Versionen bleibt die Funktion aber deaktiviert.watchOS 5.3 schaltet die EKG-Funktionen der Apple Watch Series 4 für Kunden frei, die in Kanada und Singapur wohnen. Im März aktivierte Apple mit dem Erscheinen von watchOS 5.2 überraschend die EKG-Funktionen in fast allen EU-Staaten.