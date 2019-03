iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 in der sechsten Beta erschienen

Hardware-Andeutungen und Software-Neuerungen

Die aktuellen Betaversionen

macOS Mojave 10.14.4 Beta 6, Build 18E220a (18.3.2019)

iOS 12.2 Beta 6, Build 16E5227a (18.3.2019)

tvOS 12.2 Beta 6, Build 16L5226a (18.3.2019)

watchOS 5.2 Beta 6, Build 16T5225a (18.3.2019)

Xcode 10.2 Beta 4, Build 10P107d (4.3.2019)

Wieder eine Woche nach Freigabe der letzten Beta-Versionen hat Apple nun die sechste Beta von macOS 10.4.4, iOS 12.2, tvOS 12.2 und watchOS 5.2 an die Entwicklergemeinde verteilt. Damit zeigt Apple, dass die Fertigstellung der Updates nicht mehr weit entfernt ist und eine Veröffentlichung kurz nach dem "It's show time"-Event am kommenden Montag wahrscheinlich ist. Zum Start des Zeitschriften-Angebots und der TV-Serien muss iOS 12.2 erschienen sein – denn erst diese Systemversion beinhaltet die Funktionalität. Entsprechende Hinweise auf den Dienst ließen sich bereits in den Betaversionen finden.macOS 10.14.4 und iOS 12.2 bringen einige weitere Emojis mit, Safari unterstützt den Dark Mode speziell angepasster Webseiten. Da die Umstellung für Webseitenbetreiber allerdings nicht ganz einfach ist, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis viele Angebote davon Gebrauch machen.iOS 12.2 weist zudem auf neue Hardware hin, namentlich auf einen neuen iPod touch und die zweite Generation der AirPods. Unbekannt bleibt allerdings, ob die AirPods 2 schon im Frühjahr erscheinen oder ob Apple angesichts weiterhin hoher Verkaufszahlen noch bis Sommer/Herbst wartet. macOS 10.14.4 erlaubt als sichtbare Neuerung das automatische Ausfüllen von Kennwörtern via Fingerabdruck-Freigabe. Unterhalb dieser Meldung haben wir alle Artikel aufgeführt, die sich mit konkreten Änderungen befassen.Wie immer finden Sie in der folgenden Aufstellungen alle Betaversionen mit Buildnummer der jeweiligen Releases und deren Erscheinungsdatum: