Neuer iPod touch ohne Home-Button und ohne Notch: Hinweis in aktueller iOS-Beta aufgetaucht

Piktogramm wirft Fragen auf

Freischaltung nur per Code-Eingabe?

Keine Front-Kamera mehr?

Spiele als Haupteinsatzgebiet

Seit mehreren Monaten machen Gerüchte die Runde, dass Apple den iPod touch nicht beerdigt, sondern eine neue Generation auf den Markt bringt. Die aktuelle, 6. Generation wird bereits seit fast vier Jahren unverändert zum Kauf angeboten und bringt noch einen Apple-A8-Prozessormit, den Apple zuerst beim iPhone 6 und 6 Plus einsetzte.Vor einem Monat erschien die erste iOS 12.2-Beta und in den Tiefen des Systems fanden sich Modellbezeichnungen für noch nicht erschienene iPad- und iPod-Modelle . Dies ist normalerweise ein sehr sicheres Zeichen, dass Apple in absehbarer Zukunft eine Aktualisierung plant.In der aktuellen iOS-12.2-Beta entdeckte Twitter-Nutzer Jonathan Mitchell einen weiteren Hinweis: Die neuste Beta bringt ein kleines Piktogramm eines noch nicht erschienen iPod-Modells mit, welches ein Gerät mit großem, abgerundeten Display ohne Home-Knopf zeigt. Das besondere ist, dass offensichtlich die aus dem iPhone X, XR und XS bekannte Notch am oberen Display-Rand zu fehlen scheint:Bislang brachte noch kein iPod touch eine biometrische Authentifizierung mit – selbst Touch ID, welches die Entsperrung per Fingerabdruck erlaubt und erstmals beim iPhone 5s im Jahr 2013 eingesetzt wurde, verbaute Apple in keinem iPod touch. Wahrscheinlich scheute Apple die hohen Kosten, die mit dem Touch-ID-Sensor im Home-Button verbunden sind, um das Gerät möglichst günstig anbieten zu können.Auf dem Piktogramm des neuen iPod touch ist weder ein Home-Button noch ein Notch für die Face-ID-Sensorik zu sehen – sollte sich Apple nicht für einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite entschieden haben, wird auch die kommende iPod-Generation keinerlei biometrische Authentifizierung erlauben. Face ID hätte wahrscheinlich ohnehin die Kostenkalkulation des günstigen iPod touch gesprengt.In der Notch des iPhone X, XS und XR ist neben der Face-ID-Sensorik auch die Front-Kamera für Videotelefonate und Selfies eingebaut. Sollte Apple nicht einen Weg gefunden haben, die Kamera unter dem Display zu verbauen oder doch in den schmalen Rand oberhalb des Displays zu zwängen, wird die kommende iPod-touch-Generation auf eine nach vorne gerichtete Kamera verzichten.Schon den aktuellen iPod touch positionierte Apple marketingtechnisch als mobile Spielekonsole – diesen Weg könnte Apple mit dem iPod touch der 7. Generation erneut einschlagen. Da in Spielen selten eine Front-Kamera benötigt wird, könnte Apple die Entscheidung getroffen haben, lieber auf den Notch zu verzichten und dafür die komplette Vorderseite als Bildschirmfläche zu nutzen.