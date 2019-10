iFixit zerlegt das Galaxy Fold: Schlechter reparierbar als die aktuellen iPhones

Samsung verbaut Standard-Komponenten



Quelle: iFixit

Schwachstelle Nummer eins: das faltbare Display



Schwachstelle Nummer zwei: das Scharnier

Schlechter Reparierbarkeitsindex

iFixit hat das Galaxy Fold auseinandergenommen. Dabei hatten die Teardown-Experten etliche Hürden zu überwinden und stellten fest, dass das faltbare Smartphone einige Schwachstellen aufweist. Sie bezweifeln daher, dass es alltäglichen Belastungen sehr lange standhalten wird.Das technische Innenleben des Galaxy Fold weist iFixit zufolge kaum Besonderheiten auf. Samsung verwendet überwiegend Standard-Komponenten, wie sie auch in anderen Smartphones zu finden sind. Verbaut sind ein Qualcomm Snapdragon 855, 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Flashspeicher. Hinzu kommen diverse andere Chips, welche für die weiteren Funktionen des Mobiltelefons zuständig sind. Allerdings verfügt das Galaxy Fold über sechs Kameras: Tele, Weitwinkel und Ultraweitwinkel auf der Rückseite sowie zwei Selfie-Kameras und eine Tiefenkamera. Hinzu kommen zwei verklebte Akkus, einer in jeder Hälfte des Smartphones; zusammen haben diese eine Kapazität von knapp 17 Wh, also weniger als das aktuelle iPad mini.Als eine von zwei erheblichen Schwachstellen hat iFixit das faltbare Display ausgemacht. Es ist offenbar nicht hinreichend geschützt und dürfte nach der Einschätzung der Experten über kurz oder lang ausgetauscht werden müssen. Zudem ist das OLED-Display nur sehr schmal eingefasst. Die ab Werk aufgebrachte Schutzfolie zerstört darüber hinaus das Panel, wenn versucht wird, sie abzulösen, was Reparaturen naturgemäß erschwert.Das Scharnier des Galaxy Fold ist zwar grundsätzlich durchaus solide konstruiert, aber nicht gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Dadurch können sich etwa Staubkörner oder auch Fussel darin festsetzen und auf das Display drücken. Dieses Problem war schon im Frühjahr bei den ersten ausgelieferten Geräten aufgetreten, Samsung hatte den Verkaufsstart deshalb verschoben und wollte nachbessern. Darüber hinaus sind die Boards der beiden Smartphone-Hälften mit zwei Flachbandkabeln verbunden, die durch das Scharnier hindurchgeführt werden. Diese Konstruktion könnte früher oder später Defekte verursachen.Insgesamt bewertet iFixit das Galaxy Fold als äußerst empfindlich. Zwar ließ es sich im Vergleich zu anderen Smartphones relativ leicht öffnen, allerdings weist es den Experten zufolge eine "überwältigende Zerbrechlichkeit" auf. Ein Akkutausch ist zwar grundsätzlich möglich, aber sehr schwierig. Die Folge: Beim Reparierbarkeits-Index von iFixit liegt Samsungs faltbares Smartphone mit einem Wert von zwei deutlich hinter aktuellen und älteren Geräten aus dem Hause Apple. Das iPhone 11 Pro Max etwa kommt in dieser Kategorie auf sechs von zehn möglichen Punkten, ebenso wie iPhone XR, iPhone XS und XS Max, iPhone X und iPhone 8.