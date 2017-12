YouTube Rewind: Das Videoportal zeigt die Highlights des Jahres

YouTube Rewind: The Shape of 2017

Die beliebtesten YouTube-Inhalte auf einen Blick

Apple-Spot mit Dwayne „The Rock“ Johnson ebenfalls beliebt

YouTube präsentiert die beliebtesten Clips des Jahres 2017. Im eigens dafür eingerichteten Rewind-Bereich listet das Videoportal die populärsten Inhalte, unterteilt in die Bereiche „Video“ und „Musikvideo“. Zum Teil überschneiden sich die Sektionen aber auch. Die Zusammenfassungbündelt viele Inhalte in einem einzelnen Clip.Hierzulande waren in diesem Jahr die folgende Clips besonders beliebt:1. Songs In Real Life | Julien Bam2. Songs In Real Life | Julien Bam (andere Variante)3. Voyce - Baby Langsam (Despacito auf Deutsch)4. Der Osterhase (Musikvideo) | Julien Bam5. Germany second | Neo Magazin Royale mit Jan BöhmermannDazu noch diese Musikvideos:1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]3. Bibi H - How it is ( wap bap ... ) [Official Video]4. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)5. Imagine Dragons - ThunderWeltweit schafften es folgende Videos auf die vorderen Ränge:1. Until we will become dust - Oyster Mask | The Mask Singer 22. Ed Sheeran - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer5. Ed Sheeran Carpool KaraokeBei den Musikvideos sieht die Rangfolge rund um den Globus so aus:1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]Abseits der beiden aufgeführten Kategorien gibt es noch eine Reihe weiterer Videos, die in diesem Jahr ebenfalls eine Menge Klicks erzielten. Apples iPhone-Werbespot mit Wrestler und Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson etwa kommt laut einem Bericht auf Platz 8 der meistgesehenen Werbeclips des Jahres 2017. Alle regionalen YouTube-Kanäle von Apple zusammengenommen brachte es der Spot mit The Rock auf über 80 Millionen Klicks.