Wie man die Apple Watch richtig trägt und was Allergiker wissen sollten

Apple Watch muss fest auf der Haut aufliegen

Uhr sollte nicht zu straff sitzen

Acrylate in verwendeten Klebstoffen

Mehr Informationen als von anderen Herstellern

Die Apple Watch kann – wie alles, das direkt mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommt – Irritationen der Haut auslösen. Apple nennt daher auf den hauseigenen Support-Seiten sämtliche Materialien, welche bei den Modellen der Uhr und den Armbändern zum Einsatz kommen. Ergänzt werden diese Informationen durch Hinweise zum richtigen Tragen der Apple Watch.Im Unterschied zu herkömmlichen Uhren muss die Apple Watch der Support-Webseite zufolge fest auf der Haut aufliegen, damit die Sensoren ihre Arbeit einwandfrei erledigen können. Das gilt insbesondere für die Herzfrequenzmessung, aber auch für die Bewegungserkennung und die Taptic Engine. Eine nur locker am Arm sitzende Apple Watch liefert möglicherweise falsche Ergebnisse. Gleiches gilt, wenn der smarte Zeitmesser aus Cupertino falsch herum getragen wird, also auf der Unterseite des Arms.Allerdings sollte die Apple Watch auch nicht zu straff sitzen, da dann die Luft zwischen Haut und Rückseite der Uhr nicht hinreichend zirkulieren kann. In Verbindung mit Schweiß, Fett und Schmutz sowie den verwendeten Materialien kann es in diesem Fall zu Hautirritationen kommen. Das gilt besonders für Allergiker. Speziell für diese Gruppe von Anwendern ist die Auflistung der Materialien gedacht, welche bei der Apple Watch zum Einsatz kommen. So enthalten die Modelle mit Aluminium- und Edelstahlgehäuse unter Umständen geringe Anteile von Nickel. Der Anteil dieses allergenen Metalls ist allerdings nur sehr klein und liegt unterhalb der festgelegten Grenzwerte.In extrem seltenen Fällen können auch die in der Apple Watch verwendeten Klebstoffe zu Hautreizungen führen. Diese enthalten unter anderem Acrylate. Apple hat die Uhr zwar nach eigenen Angaben so konstruiert, dass solche Stoffe in aller Regel nicht mit der Haut in Berührung kommen, Ausgasungen können aber unter Umständen bei empfindlichen Personen dennoch zu Reaktionen führen. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich, da Acrylate beispielsweise auch in Heftpflastern zu finden sind.Apple geht mit den Hinweisen auf den Support-Seiten deutlich weiter als die meisten anderen Hersteller von Wearables. Derart detaillierte Auflistungen der verwendeten Materialien sind in aller Regel für Smartwatches nicht zu finden, auch für herkömmliche Uhren gibt es diese Informationen bestenfalls auf Anfrage, wenn überhaupt. Apple stellt zudem eine Reinigungsanleitung für die Apple Watch zur Verfügung, die insbesondere Menschen mit empfindlicher Haut beachten sollten.