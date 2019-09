Apple Watch als Health-Gadget: Wie Apple das Thema „Gesundheit“ für die Uhr entdeckte

Apples Health-Orientierung entwickelte sich nach und nach

Zukunftspläne für Health-Features

Als Apple die erste hauseigene Smartwatch im Herbst 2014 präsentierte, war sich das Unternehmen noch nicht sicher, welche Feature-Schwerpunkte schlussendlich zum Erfolg der Uhr beitragen könnten. Mode-Accessoire, iPhone-Erweiterung für das Handgelenk, Mitteilungs-Übersicht und einzelne Fitness-Features – all diese Eigenschaften und Funktionen vereinte die Apple Watch Series 0 in sich, ohne dass ein eindeutiger Fokus erkennbar war.In den letzten Jahren setzte sich mehr und mehr der Health-Bereich als Funktionsschwerpunkt durch, nachdem die zu Beginn besonders von Apples damaligem Chef-Designer Jony Ive forcierte Mode-Strategie der Uhr floppte. Im Interview mit The Independent erklären Jeff Williams (Apple-COO), Kevin Lynch (Vice President of Technology) und Sumbul Desai (Vice President of Health), wie das Thema „Gesundheit“ bei der Uhr immer mehr Bedeutung gewann.Williams zufolge hatte Apple ursprünglich keine besondere Health-Agenda für die Smartwatch vorgesehen – der Gesundheitsaspekt habe sich bei der Apple Watch aber nach und nach als einer der Themenschwerpunkte etabliert. Das Unternehmen habe zwar schon zu Beginn Features wie den Pulsmesser eingebaut, doch erst in den Folgejahren sei Apple bewusst geworden, welche Vielfalt an Gesundheitsfunktionen sich umsetzen lassen – und wie positiv Kunden darauf reagieren.Besonders der erste Brief, den Apple von einem Nutzer hinsichtlich des Lebensrettungspotenzials der Uhr erhielt, machte das Unternehmen auf die großen Health-Möglichkeiten der Uhr aufmerksam. In der Folge habe Apple zusätzliche medizinische Apps implementiert und Funktionen wie das EKG oder die Sturzerkennung integriert.Angesichts des zunehmenden Verkaufserfolgs der Uhr plant Apple naturgemäß weitere Gesundheitsfunktionen aus unterschiedlichen Bereichen. Das Unternehmen beschäftigt sich Kevin Lynch zufolge verstärkt mit Herz-Studien, Hör-Gesundheit und Health-Features speziell für Frauen. In der Gesundheitsindustrie gebe es für die Apple Watch praktisch keine Grenzen. Wichtig sei es jedoch, sich auf die wichtigsten Segmente zu konzentrieren, da eine einzelne Uhr nicht alle Aspekte abdecken könne.Williams betont zwar die große Bedeutung des Themas „Gesundheit“ für die Apple Watch, spricht gleichzeitig aber auch die Vielseitigkeit der Uhr an. Außer Health-Features biete die Uhr viele weitere Funktionen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die die Uhr zu einem universellen Gadget machen.