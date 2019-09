Apple Watch 5: 40-Millimeter-Ausführung hat ein komplett neues Akku-Design

Akku-Gehäuse aus massivem Metall



Der neue Akku der 40-Millimeter-Watch.

Foto: iFixit

Metall-Ummantelung spart Platz



Alter Akku (rechts) und neue Version unterscheiden sich deutlich.

Foto: iFixit

Nutzt Apple ein eigenes Patent?

Apple setzt bei der 40-Millimeter-Variante der Apple Watch 5 auf ein verändertes Akku-Design. Der Energiespender unterscheidet sich im Aussehen und hinsichtlich der Konstruktion deutlich sowohl vom Akku des größeren Modells als auch von jenen aller bisherigen Versionen der Smartwatch.Den Unterschied hat iFixit bei den Teardowns der beiden Ausführungen der Apple Watch 5 festgestellt. Der Akku der 40-Millimeter-Variante verfügt jetzt über eine Ummantelung aus massivem Metall, allem Anschein nach handelt es sich dabei um Aluminium. Der Energiespender im 44 Millimeter messenden Gehäuse ist hingegen nach wie vor in einer Art Folienbeutel untergebracht, wie dies auch bei allen bisherigen Smartwatches aus Cupertino der Fall war.Weshalb Apple bei den beiden Varianten der Apple Watch 5 unterschiedliche Akku-Designs verwendet, ist nicht bekannt. iFixit vermutet, dass die Metall-Ummantelung einen Wechsel des Energiespenders ermöglichen dürfte, bislang erneuert Apple bei erschöpften Akkus wohl stets das gesamte Innenleben. Darüber hinaus ist die neue Konstruktion naturgemäß robuster und spart den Beobachtungen der Teardown-Experten zufolge offenbar ein wenig Platz, wodurch bei gleichem Volumen mehr Kapizität zur Verfügung steht. Das würde erklären, warum das neue Design zunächst nur in der kleinen Apple Watch 5 zum Einsatz kommt, während die große Variante mit der traditionellen Akku-Ausführung bestückt wird.iFixit hat sich im Zusammenhang mit der neuen Konstruktion ein Patent angesehen, das Apple bereits im Jahr erteilt wurde. Darin beschreibt das Unternehmen ein Akku-Gehäuse, welches mit Schrauben in einem Gerät befestigt wird. In der 40-Millimeter großen Apple Watch 5 ist der neue Akku zwar noch eingeklebt. Es könnte jedoch sein, dass Apple in zukünftigen Modellen die in der Schutzschrift beschriebene Befestigung nutzt und so deren Reparierbarkeit verbessert und auch den Akkutausch einfacher gestaltet.