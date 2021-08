WhatsApp kündigt Möglichkeit des Datenumzugs von iOS zu Android und umgekehrt an

WhatsApp kündigt neue Funktion bei Samsung-Event an

Funktion ist zunächst Samsung-Smartphones vorbehalten

Quelle: WhatsApp

Von Android zu iOS soll „bald“ möglich sein

Samsung präsentierte am Mittwoch zwei neue Smartphones, die für Aufmerksamkeit sorgen: Das Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3 trumpfen mit einigen Verbesserungen wie moderneren Displays auf. Allerdings hielt die Veranstaltung noch weitere Neuigkeiten bereit, die mitunter auch Nutzern von WhatsApp aufhorchen lassen: So ermöglichen die Entwickler bald den Umzug von iOS zu Android. Wenig überraschend werden Samsung-Smartphones zuerst in den Genuss des neuen Features kommen, allerdings arbeitet das Team hinter dem Messenger bereits an einer Unterstützung für andere Geräte.Ankündigungen zu neuen Versionen von WhatsApp erfolgen üblicherweise nicht im Rahmen besonderer Events von Smartphone-Herstellern. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Die Präsentation des „Galaxy Unpacked“ bot dem Messenger eine Bühne, der die Gelegenheit nutzte, um ein seit langer Zeit gewünschtes Feature anzukündigen. Künftig ist es Nutzern möglich, ihren Chat-Verlauf vom iPhone auf ein Android-Smartphone zu übertragen und umgekehrt. Dabei gilt es aber einiges zu beachten.So wird die Funktion vorerst lediglich dem Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3 vorbehalten sein: Diese Geräte können Chat-Verläufe inklusive Bilder und Sprachnachrichten von einem iPhone erhalten. In einem nächsten Schritt sollen weitere Samsung-Smartphones folgen, ehe das Feature für alle Telefone freigegeben wird – WhatsApp nennt als Mindestvoraussetzung Android 10. Der Umzug lässt sich aber nicht online bewerkstelligen: Nutzer benötigen ein USB-C-auf-Lightning-Kabel, um den Transfer durchzuführen. Laut The Verge lassen sich Chat-Verläufe nicht zusammenführen: Liegen auf dem Zielgerät bereits entsprechende Daten vor, werden diese überschrieben.Unklar ist, wann der Messenger auch den Umzug von Android zu iOS erlaubt – WhatsApp-Chef Will Cathcart erklärt, die Funktion „bald“ nachreichen zu wollen. Bislang schloss das Unternehmen aus, Daten von einem auf das andere Betriebssystem transferieren zu können und begründete dies mit den Backups: Diese seien beim iPhone in der iCloud und bei Android-Geräten auf Google Drive gespeichert – nun scheint der Messenger eine Lösung gefunden zu haben, indem er auf eine Kabelverbindung setzt.