WhatsApp-Neuerungen: iPad-App ist in Arbeit, parallele Nutzung auf mehreren Geräten bald möglich

WhatsApp auf bis zu vier Geräten gleichzeitig

Multi-Device-Support ermöglicht iPad-App

Flüchtige Nachrichten, Fotos und Videos

WhatsApp-Nutzer müssen einige Einschränkungen hinnehmen, die viele als ärgerlich empfinden. Der Messenger lässt sich beispielsweise immer nur auf einem einzigen Smartphone gleichzeitig einsetzen, zudem gibt es keine iPad-Version. Darüber hinaus verliert man etwa bei einem Umstieg von Android auf iOS oder umgekehrt den gesamten Chat-Verlauf, denn WhatsApp unterstützt die Migration bislang nicht. Das soll sich allerdings demnächst ändern, wie das Unternehmen jüngst ankündigte. Weitere praktische Neuerungen sind ebenfalls in Planung.WhatsApp-CEO Will Cathcart und Facebook-Chef Mark Zuckerberg gaben jetzt in einem Interview mit WABetaInfo bekannt, dass der populäre Messenger schon bald auf bis zu vier Geräten parallel genutzt werden kann. Anders als bei der bereits existierenden Mac-App soll das auch dann funktionieren, wenn das registrierte iPhone nicht mit dem Internet verbunden ist. Zuckerberg zufolge stellt das eine große technische Herausforderung dar. Man habe jedoch eine "elegante" Lösung gefunden, um die Nachrichten auf mehreren Geräten zu synchronisieren. Diese seien somit selbst dann stets aktuell, wenn etwa der Akku des Smartphones leer oder das Gerät defekt sei.Die parallele Nutzung auf bis zu vier Geräten soll demnächst mit einer öffentlichen Beta-Version auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden, sagte Will Cathcart. Zum exakten Zeitplan äußerte sich der Chef der Facebook-Tochter allerdings nicht. Wann das neue Feature allen WhatsApp-Nutzern zur Verfügung steht, bleibt daher abzuwarten. Der angekündigte Multi-Device-Support sorgt auch dafür, dass sich WhatsApp künftig mit einem iPad nutzen lässt. Eine entsprechend angepasste App soll zeitnah entwickelt werden, den Erscheinungstermin gaben Cathcart und Zuckerberg aber noch nicht bekannt.WhatsApp erhält darüber hinaus in nächster Zeit ein Feature, über welches etwa Snapchat und Instagram bereits verfügen: Empfangene Fotos und Videos werden nach einmaligen Betrachten automatisch gelöscht, wenn der Absender das festgelegt hat. Zudem lassen sich Accounts so einstellen, dass erhaltene Nachrichten nach einer bestimmten Zeit ebenfalls von selbst wieder verschwinden. Bereits vor einiger Zeit hatte WhatsApp angekündigt , dass die Nutzer demnächst ihre Chatverläufe auf ein anderes Smartphone übertragen können, ohne auf Apps von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen.