WhatsApp-Urlaubsmodus: Neues Feature kommt nach Deutschland – ist aber wenig intuitiv

"Urlaubsmodus" erfordert zwei Schritte

Nachrichten wandern stumm ins Archiv

"Urlaubsmodus" wird nach und nach ausgerollt

WhatsApp wird bekanntlich nicht nur für die private Kommunikation genutzt, in Unternehmen, Behörden und Schulen kommt der Messenger ebenfalls zum Einsatz. Das führt nicht selten zu einem Problem: Auch nach Feierabend, an Wochenenden und in den Ferien gehen berufliche oder dienstliche Nachrichten ein und stören die arbeitsfreie Zeit. Seit Längerem arbeitet WhatsApp daher an einem "Urlaubsmodus", welcher das unterbinden soll. Jetzt schaltet die Facebook-Tochter das Feature nach und nach frei.Der Name "Urlaubsmodus" ("Vacation Mode"), welcher in einigen Betaversionen auftauchte und die Aktivierung einfach gestaltete, ist allerdings verschwunden. Damit Nachrichten von bestimmten Absendern noch empfangen, aber nicht mehr signalisiert werden, sind zwei Schritte erforderlich. Zunächst muss man wie bisher die Benachrichtigungen für die Gruppen oder Einzelkontakte stummschalten, welche mit Beruf oder Schule im Zusammenhang stehen. Das unterdrückt im Chat-Bereich zwar alle Hinweise auf neue Beiträge, in der Zähler-Badge der App erscheinen diese dennoch nach wie vor als ungelesen, was viele Nutzer als lästig empfinden.Der Zähler für stummgeschaltete Gruppen und Chat-Partner lässt sich daher ab sofort ebenfalls abschalten. Hierzu gibt es in den Einstellungen von WhatsApp die neue Option "Chats im Archiv lassen". Wird diese aktiviert, erfolgt kein Hinweis mehr im App-Symbol, sämtliche eingehenden Nachrichten werden also ohne jegliche Signalisierung empfangen und ins Archiv befördert. Nach dem Urlaub kann man sie dann daraus hervorholen und in Ruhe lesen. Warum WhatsApp den in früheren Betaversionen verfügbaren einfacheren Begriff "Urlaubsmodus" verworfen und durch eine wenig intuitive Bezeichnung ersetzt hat, ist nicht bekannt.WhatsApp rollt die Option "Chats im Archiv lassen" nicht auf einen Schlag aus. Ersten Nutzern steht der neue "Urlaubsmodus" bereits zur Verfügung, auf vielen iPhones und Android-Smartphones lässt er sich aber noch nicht nutzen. Das wird sich laut der Beschreibung im iOS App Store jedoch im Lauf der kommenden Wochen ändern. WhatsApp arbeitet darüber hinaus derzeit an weiteren Neuerungen (siehe ). Beispielsweise entwickelt die Facebook-Tochter eine iPad-App, zudem soll bald die Nutzung des Messengers auf bis zu vier Geräten gleichzeitig möglich sein. Geplant sind zudem "flüchtige" Nachrichten, welche nach einmaligem Lesen automatisch gelöscht werden.