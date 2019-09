Weniger Akkuverbrauch: Firefox für macOS bald deutlich energieeffizienter

Geringerer Akkuverbrauch dank Core Animation

Firefox 70 als Kandidat für das Akku-Feature

Viele Mac-Nutzer, die statt Safari lieber Firefox verwenden, kennen das Problem: Der Mozilla-Browser zeigt sich deutlich energiehungriger als die Apple-Variante. Vor allem unterwegs mit dem MacBook sind die Unterschiede so frappierend, dass Firefox-Anwender häufig zumindest vorübergehend auf Safari zurückgreifen, um eine längere Akkulaufzeit zu erhalten. Doch es kündigt sich eine große Verbesserung für Nutzer der Mozilla-App an. Das Firefox-Team konnte den Akkuverbrauch eigenen Angaben zufolge je nach Nutzungsszenario deutlich reduzieren.Mozilla-Mitarbeiter Henrik Skupin kündigte per Twitter die Behebung des starken Energiebedarfs von Firefox unter macOS an. Anwender der täglich mit Updates versehenen Testversionen von Firefox (FirefoxNightly) können das neue Energiesparverhalten demnach schon jetzt im Arbeitsalltag ausprobieren. Skupin spricht vom Rückgang des Energieverbrauchs um den Faktor 3, wenn Anwender beispielsweise Internetseiten öffnen. Der Fortschritt im Energieverbrauch gelingt Firefox durch die Verwendung von Core Animation für das Rendering von Inhalten. Apple stellt die API für macOS und iOS zur Verfügung, über die Entwickler animierte und prozessorschonende Benutzeroberflächen erstellen können.Ersten Tests zufolge liegt Firefox durch den Einsatz von Core Animation etwa auf dem Level von Google Chrome, was den Energieverbrauch während des Einsatzes im Mac-Betriebssystem angeht. Damit zeigt sich der Mozilla-Browser zwar immer noch akkuhungriger als der Apple-Browser Safari, doch zumindest ist ein Fortschritt erkennbar. Bis zur finalen Implementierung könnte das Firefox-Team zudem noch einige Optimierungen umsetzen.Ab welcher Firefox-Version Mozilla das neue Akku-Feature für alle Nutzer freigeben möchte, ist nicht bekannt. Als realistischer Kandidat gilt Firefox 70, das Ende Oktober erscheinen soll.