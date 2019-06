Browser-News für Mac-User: Chrome legt Final Cut Pro X lahm, Lücken in Firefox geschlossen

Chrome blockiert wichtiges Framework

Chrome beenden - Spuk vorbei

Firefox umgehend aktualisieren

Wer Final Cut Pro X einsetzt und Google Chrome nutzt, sollte Letzteren schließen, wenn er Videos bearbeiten möchte. Der Browser des Suchmaschinenriesen sorgt nämlich für Probleme mit Apples Schnittsoftware: Diese wird extrem verlangsamt und kann sogar abstürzen.Ursächlich für die Probleme ist einem Tweet des Nutzers Felipe Baez zufolge die Tatsache, dass Google Chrome das VideoToolBox-Framework von macOS blockieren kann. Dieses wird für das Encoding und Decoding von Videos genutzt und erlaubt entsprechender Software den Zugriff auf die Hardwareressourcen eines Mac. Zur Blockade durch Chrome kommt es beispielsweise, wenn im Browser ein Video abgespielt wird, etwa von YouTube. In den Log-Dateien hat Baez festgestellt, dass in solchen Fällen die CPU-Last auf bis zu 300 Prozent ansteigt und Final Cut Pro X dann den Dienst verweigert.Der Spuk ist allerdings sofort vorbei, wenn man Chrome schließt, denn dadurch wird der Zugriff des Browsers auf VideoToolBox beendet. Das Framework steht damit der Videoschnitt-Software uneingeschränkt zur Verfügung und diese arbeitet wieder wie gewohnt. Eine Deinstallation des Browsers ist also nicht erforderlich. Auch andere Programme wie Adobe Premiere Pro oder Da Vinci Resolve können der Beobachtung von Baez zufolge durch diesen Bug in Google Chrome in Mitleidenschaft gezogen werden.Mozilla hat Version 67.0.4 von Firefox bereitgestellt . Nutzer des Browsers sollten diesen umgehend aktualisieren, da das Update zwei gefährliche Sicherheitslücken schließt. Durch die Ausnutzung der jetzt behobenen Schwachstellen wäre es Angreifern unter Umständen möglich gewesen, Schadcode auf dem Computer auszuführen. Es ist bereits die zweite Aktualisierung von Firefox innerhalb weniger Tage, mit Version 67.0.3 hatte Mozilla ebenfalls eine gefährliche Sicherheitslücke geschlossen. Auch für die LTS-Version von Firefox gibt es ein Update, Nutzer sollten möglichst umgehend Version 60.7.2 installieren.