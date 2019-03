Weitere Details zu Apples „Time Bandits“-Serie

Von HBO über Disney zu Apple

Neuauflage mit Terry Williams Hilfe

Welche Serien nennt Apple am 25. März

Apple hat angeblich den Regisseur Taika Waititi mit der Serien-Adaption des Terry-Gilliam-Films „Time Bandits“ beauftragt, meldet Variety. Watiti feierte Erfolge mit seinem Action-Spektakel „Thor: Tag der Entscheidung“ und wird mit einer neuen Star-Wars-Serie auf dem kommenden Disney-Streamingportal in Verbindung gebracht.Taika Waititi arbeitete in der Vergangenheit als Schauspieler, Drehbuch-Autor und Regisseur. Nach ein paar kleineren Rollen und neuseeländischen Filmen war der Marvel-Film über den Superhelden Thor sein erstes großes Hollywood-Projekt. Mit Fernsehserien hat Waititi mehr Erfahrung, so drehte er vier Folgen der HBO-Serie „Flight of the Conchords“, die ebenfalls neuseeländische Bezüge besitzt. Kürzlich gab Disney bekannt, Waititi für eine oder mehrere Episoden der Star-Wars-Serie „The Mandalorian” verpflichtet zu haben. Sie soll zwischen „Rückkehr der Jedi-Ritter und „Das Erwachen der Macht“ spielen und exklusiv auf dem künftigen Streamingdienst „Disney+“ ausgestrahlt werden.Der Originalfilm „Time Bandits” erzählte die verrückten Abenteuer des elfjährigen Kevin, der ein Zeitloch in seiner Garderobe findet. Durch dieses Tor besuchen den Jungen sechs Zwerge und führen ihn durch eine Reihe wilder Reisen in andere Epochen. Dabei findet sich die Gruppe etwa in der griechischen Antike, dem Mittelalter oder der Jahrhundertwende wieder. Neben Monty-Python-Mitglied John Cleese sind im Originalfilm Sean Connery („James Bond“) und Iam Holm („Herr der Ringe“) zu sehen. Die Besetzung der Neuauflage hält Apple noch geheim. In dem Bericht heißt es, Waititi schreibe auch am Drehbuch mit und leite neben Terry Gilliam und Dan Halsted („The Virgin Suicides“) die Produktion. So wirkt der Vater des Originalfilms anscheinend an der Adaption mit.Apple hat kürzlich ein Special-Event mit dem Thema „It's show time“ für den 25. März angekündigt. Beobachter vermuteten schon vor Wochen, dass der Technologie-Riese zu diesem Termin seinen neuen Streamingdienst vorstellt. Rund 20 Serien- und Filmprojekte sind bisher an die Öffentlichkeit gelangt – welche Formate Apple in den Launch einbaut, bleibt eine Überraschung.