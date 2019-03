Streaming-Service: Was wir über Disney+ wissen

Bob Iger: Disney+ größte Priorität

Serien aus dem Marvel-Universum könnten wiederbelebt werden

Iger öffnet den „Disney-Tresor“

Neue Star-Wars- und Pixar-Serien in der Produktion

Gerüchte ranken sich um Preise und Verfügbarkeit

Bisher bekannte Exklusiv-Inhalte auf Disney+

Star Wars: The Clone Wars neue Saison

Marvel-Filme, beginnend mit Captain Marvel 2019.

Star Wars Filme, beginnend mit 2019er Episode 9

Pixar-Filme, beginnend mit Toy Story 4 von 2019

Eine große live-action Star-Wars-TV-Serie mit dem Titel The Mandalorian

Eine Star Wars Rogue One Prequel TV-Serie mit Diego Luna in der Hauptrolle

Eine Live-Action-Serie von Marvel, die sich auf den Avengers-Charakter Loki mit Tom Hiddleston konzentriert.

Eine animierte Serie basierend auf Pixar's Monsters Inc.

Eine 10-Episoden-Serie, Tagebuch einer Präsidentin, über ein 12-jähriges kubanisch-amerikanisches Mädchen

Eine Dokumentation über Walt Disney Imagineering

Ein Timmy Failure Film

Ein Live-Action-Remake von Susi & Strolch

Noelle, ein Film mit Anna Kendrick in der Hauptrolle

Togo, ein Schlittenhundfilm mit Willem Dafoe in der Hauptrolle

Ein Remake von Drei Männer und ein Baby

Ein Film über ein Star-Girl

Eine High-School-Musical-Serie

Exklusiv-Inhalte, über die noch spekuliert wird

Eine Marvel-Serie, über Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Eine Marvel-Serie, die Bucky Barnes (Sebastian Stan) und Sam Wilson, alias Falcon (Anthony Mackie) zusammenbringt

Eine Neuauflage der Muppets Show

Disney startet laut CEO Bob Iger einen Streaming-Service namens Disney+, der neben den vielfältigen Serien-Produkten die komplette Filmbibliothek des Konzerns feilbietet. CNET berichtet zudem, dass der Unterhaltungskonzern Erwachseneninhalte auf die hauseigene Hulu-Plattform auslagern werde.Disney-Chef Bob Iger äußerte sich jetzt zu den Plänen des Unternehmens. Der Streaming-Service soll Disney+ heißen und von Beginn an alle Serien und Filme aus dem Portfolio beinhalten. Bis Ende des Jahres läuft daher der erst 2016 geschlossene Deal mit Netflix aus. Dadurch gelangten große Blockbuster auf die Streaming-Plattform: Sowohl die erfolgreichsten drei Filme der Jahre 2016 und 2018 und die besten zwei aus 2017 stammen von Disney. Mary Poppins Rückkehr wird der letzte Disney-Streifen sein, der auf Netflix erscheint.Auf Basis von Marvel Defenders hat Netflix fünf eigene Serien herausgebracht. Drei von ihnen beendete der Streaming-Pionier 2018 wieder: Daredevil, Luke Cage und Iron Fist. In diesem Jahr waren es The Punisher und Jessica Jones. Der Verantwortliche für Disney+, Kevin Mayer, bemerkte, er könne sich eine Wiederbelebung auf dem konzerneigenen Portal vorstellen. Vertragliche Einschränkungen könnten das jedoch bis 2020 verhindern. Gerüchte besagen, Disney habe zudem vor, zwei neue Serien aus dem Marvel-Universum zu starten.Disney+ soll Inhalte der Marken Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic enthalten. Zusätzlich können Abonnenten alle Disney-Filme abrufen, also auch die klassischen Animationsfilme – sie werden als „Disney-Tresor“ bezeichnet. Zusätzlich entwickelt der Unterhaltungsgigant eine Reihe exklusiver Serien und Filme. Im Gegensatz zu Netflix sollen Leuchtturm-Projekte, beispielsweise Star-Wars-Filme, weiterhin zuerst im Kino zu sehen sein, bevor sie digital verfügbar werden. Erwachsenere Inhalte zeigt Disney voraussichtlich nicht auf dem Familienportal, sondern auf der Plattform Hulu, die der Konzern beim Kauf von 21th Century Fox in Besitz genommen hat. Durch diese Übernahme hat der Mickey-Maus-Gigant zudem seiner Bibliothek eine Reihe von Filmen und andere Inhalte hinzugefügt. Zu 21th Century Fox gehörten alle Fox-Sender und Filmstudios sowie die von National Geographic. Auch Endemol Shine („Wer wird Millionär“, „Circus Halligalli“) und Sky Deutschland gehören seitdem zum Disney-Konzern.Zu den exklusiven Inhalten gehört eine neue Star-Wars-Serie, die auf Rogue One basiert. Diego Luna, der dort eine der Hauptpersonen spielte, nimmt in der Serie wieder den Platz als Cassian Andor ein. Loki, eine Figur aus den Avengers, soll ebenfalls ein eigenes Format erhalten. Eine lange Liste an zuküntigen Inhalten führt weiterhin eine animierte Serie, die auf Monster AG zurückgeht, diverse Familienfilme und Remakes auf. Demnach will Disney angeblich „Drei Männer und ein Baby“ sowie „Die Hexe und der Zauberer” neu auflegen. Auch ein neuer Anlauf mit der „Muppets“-Show schwirrt durch die Gerüchteküche.Bob Iger hatte 2017 schon einmal angedeutet, der Preis für den Dienst werde unter dem Netflix-Beitrag liegen, da man „wesentlich weniger Volumen“ anbieten werde. Zuletzt sagte er aber, man habe sich noch nicht festgelegt. Beobachter erwarten die erste offizielle Präsentation von Disney+ am 11. April 2019. Auf dem Event sollen Investoren Details erfahren und schon einmal einen ersten Blick auf das Angebot werfen dürfen.