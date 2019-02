Apples Streaming-Dienst: Ankündigung am 25. März, Start erst im Sommer oder Herbst?

Früher Ankündigung, später Start?

Viele offene Punkte

Schon seit einiger Zeit arbeitet Apple an einem eigenen Streaming-Dienst, der Amazon Prime und Netflix Konkurrenz machen soll. Apple ist eifrig dabei, eigene Inhalte wie TV-Serien und Filme zu produzieren, welche dann höchstwahrscheinlich exklusiv über den neuen Apple-Dienst zu sehen sind. Variety will nun Informationen erhalten haben, wonach Apple den Streaming-Dienst zwar am 25. März ankündigt, aber der Marktstart noch einige Zeit auf sich warten lässt. Variety geht davon aus, dass der Netflix-Konkurrent erst im Sommer oder gar erst im Herbst 2019 für Kunden bereitsteht. Für die Ankündigung soll Apple bereits einige hochkarätige Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell und J.J. Abrams eingeladen. Apple habe auch die Produktionspartner angewiesen, kurze Marketing-Kampagnen für die produzierten Serien vorzubereiten, so Variety.Viele Informationen zu Apples neuem Streaming-Dienst sind noch völlig unklar: So ist ungewiss, ob der Dienst schon in diesem Jahr weltweit zur Verfügung steht oder ob Apple sich für einen Start im Heimatland entschließt. Auch unbekannt ist die Preisstruktur: Einige Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Konzern zumindest einen Teil der Inhalte kostenfrei für Apple-Nutzer bereitstellt. Ebenso kursieren mehrere mögliche Präsentationstermine: Erst gestern meldete Reuters , dass der Apple-Dienst im April präsentiert wird – Variety geht aber von einer Vorstellung am 25. März aus.