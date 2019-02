Morgan Stanley: Mithilfe des „Medienpaketes“ kann Apple wieder die Billion erreichen

Das Vertrauen kommt langsam zurück

Apple-Aktie: 27 Prozent Kursgewinn vorhergesagt

Das „Medienpaket“ treibt den Umsatz hoch

iPhone-Prognose „ermutigend“

Apple kann wieder einen Marktwert von einer Billion Dollar erreichen, wenn der Konzern in diesem Frühjahr sein „Medienpaket“ einführt. Das sagt Katy Huberty, Geschäftsführerin bei dem renommierten Bankhaus Morgan Stanley in einem Investoren-Report, den CNBC ausgewertet hat. Apple fiel im Zuge eines Rückgangs bei den iPhone-Umsätzen unter die Rekordmarke.Nachdem Apple im Quartalsbericht nach der Umsatzwarnung keine katastrophalen Zahlen präsentiert hat, steigt das Vertrauen in das Kurspotenzial der Aktie wieder. Nach gemischten Einschätzungen zur Gewinnperspektive des Konzerns folgt mit Hubertys Analyse ein offen optimistischer Ausblick.Während sich der Kurs diese Woche gefangen hat und bei einem Plus von sieben Prozent steht, sieht Huberty noch größeres Potenzial. Die Managerin prognostiziert 27 Prozent Kurssteigerung innerhalb von 12 Monaten. Das hieße, im nächsten Frühjahr erreicht die Aktie einen Wert von 211 US-Dollar. Das stärkste Gewinnpotenzial erkennt Katy Huberty dabei in der Dienste-Sparte. Diese könne bis 2023 einen Umsatz von 5 Prozent und eine jährliche Wachstumsrate von 12 Prozent pro Aktie (EPS) erzielen.Der Grund für das wieder steigende Wachstum des Service-Sektors – es war zuletzt wegen Abo-Einbußen gesunken – sieht die Analystin im „Medienpaket“. Die Kombination aus Apple Music, einem TV-Streaming-Angebot und einem News-Abo-Dienst, soll Huberty zufolge noch in diesem Frühjahr starten. Das Medienpaket könne bis 2025 jährlich etwa zwei Prozent zum Wachstum der Dienstleistungsumsätze beitragen und damit den besagten Anteil am Gesamtumsatz erreichen. Profitsteigerungen erwartet die Bank-Managerin auch von Apple Pay und der Werbe-Sparte.Huberty findet, die Austauschzyklen der iPhones befinden sich auf einem „ausgereiften“ Niveau. Sie schlussfolgert, das Wachstum in der Sparte werde sich in den kommenden Jahren stabilisieren. Die Aussage des Apple-Managements, die Januar-Nachfrage habe sich verbessert, sei ermutigend, so Huberty. Sie empfiehlt, das Aktien-Rückkaufprogramm wieder stärker aufzunehmen. Apple hatte im Dezemberquartal für acht Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft, in den vorherigen Quartalen lag der Wert bei 20 Milliarden.