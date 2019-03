Apple lädt zum Special-Event: It's show time

Dienste: Zeitschriften – und eventuell Filme

Hardware-Neuerungen?

Apple hat soeben Einladungen verschickt und damit das seit Wochen durch die Gerüchteküche geisternde Medien-Event bestätigt. Auch in diesem Jahr gibt es also eine Frühjahrs-Veranstaltung mit neuen Produkten. Als Titel des Events wählte Apple den Slogan "It's show time", die Einladungskarten sind in schlichtem Schwarz gehalten – ohne jegliche Grafik. Angesichts des Titels scheinen wohl doch Apples TV-Ambitionen im Mittelpunkt zu stehen, denn "Show Time" kann man eher mit Filmen/Serien als mit Zeitschriften in Verbindung bringen. Das Event findet am 25. März statt, der Veranstaltungsort ist das Steve Jobs Theater im Apple Park. Im Jahr 2006 hatte es übrigens schon einmal ein Event mit der Bezeichnung gegeben – damals zeigte Apple das erste Apple TV.Als ziemlich sicher galt in den bisherigen Berichten die Präsentation einer neuen Medien-Flatrate. Nach Apple Music wird Cupertino wohl als nächstes unbegrenzten Zugriff auf Magazine und Zeitschriften ermöglichen – monatliche Zahlungen vorausgesetzt. Als Grundlage des Dienstes dürfte "Texture" dienen. Apple hatte den Anbieter im vergangenen Jahr aufgekauft und übernimmt aller Wahrscheinlichkeit das Geschäftskonzept. Ob allerdings auch die Apple-eigenen TV-Serien bald an den Start gehen können, ist ungewiss. Jüngsten Berichten zufolge verzögert sich die Markteinführung, sodass die dritte Medien-Flatrate aus Apples Haus erst ab Herbst bereitsteht. Der "It's show time"-Titel der Bezeichnung deutet hingegen eher auf Bewegtbild denn auf Magazine hin.Die Vorstellung einer neuen Generation des iPod touch sowie des günstigsten iPad-Modells erfolgt innerhalb der kommenden Wochen. Apple streute bereits eindeutige Hinweise in den Systemtiefen der aktuellen Betaversionen. Allerdings muss dies nicht unbedingt auf dem Event erfolgen, Apple könnte auch einfach eine Ankündigung per Pressemitteilung wählen. Beim Bildungs-Event vor einem Jahr gab es ebenfalls iPad-Neuerungen – gut möglich, dass Apple auch die aktuelle Veranstaltung mit Hardware-Ankündigungen würzt. Ebenfalls durch die Gerüchteküche wanderte die zweite Generation der AirPods sowie der Ladematte "AirPower".