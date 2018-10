Apples Streaming-Dienst wird angeblich international ausstrahlen

Apple setzt auf Familie statt Gewaltexzesse und Sex

Kostenlose Inhalte sollen den Streaming-Dienst attraktiv machen

Wie einige Branchenmagazine melden, wird Apples TV-Streaming-Dienst international senden. Das sind gute Nachrichten gerade für Zuschauer in der EU, die sonst lange darauf warten mussten, bis US-amerikanische Serien auch bei uns ausgestrahlt wurden. Zwar wird der Service zunächst ebenfalls in den USA starten, dann aber schnell auch in anderen Ländern verfügbar sein – und das relativ schnell. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres wird der Startschuss für das Programm fallen, danach soll innerhalb weniger Monate auch weltweit gesendet werden. Von mehr als 100 Ländern ist dabei die Rede.Apples interne Strategie lautet dabei, nur familienfreundliche Inhalte zu senden. Heißt: Gewalt und Sex werden konsequent aus den Serien und Filmen gestrichen oder sogar gleich die komplette Serie abgelehnt – wie im Falle des halb-biografischen Dramas „Vital Signs“, in dem es um das Leben von Dr. Dre geht. Tim Cook höchstpersönlich stoppte die Verfilmung als er erfuhr, dass in dem Drama auch explizite Szenen und Drogenkonsum thematisiert werden.Um trotzdem mit den Größen am Streaming-Markt mithalten zu können, wird Apple die Inhalte unentgeltlich anbieten. Natürlich nur für Kunden. So kann man auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Gebührenfreie Inhalte sind eine echte Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime und Co., auf der anderen Seite dürften so die Verkaufszahlen für die Geräte anziehen. Denn Fernsehen zum Nulltarif gibt es nur auf dem Mac, iPad und iPhone. Trotzdem es wird Apple den Kunden auch ermöglichen, auf die Programme der US-Konkurrenz wie STARZ oder HBO zuzugreifen. Damit das allerdings nicht in allzu großer Zahl geschieht, werden aktuell schon mehr als zwölf Serien exklusiv für Apple produziert – mit durchaus hochkarätiger Besetzung.