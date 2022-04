Watch-Tipp: "Taptische Zeit" sorgt für stumme Zeitansage

Stumme Zeitansage mit wenigen Fingertipps aktivieren

Drei Vibrations-Möglichkeiten stehen zur Auswahl

Ein regelmäßiger Blick auf die Uhr ist den meisten Menschen in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist bei Trägern einer Apple Watch nicht anders als bei Liebhabern analoger Zeitmesser. Zuweilen wird man aber als unhöflich angesehen, wenn man Chronometer oder Smartwatch allzu ostentativ oder häufig konsultiert. Das jeweilige Gegenüber könnte das, beispielsweise in Meetings oder auch beim Smalltalk, als Ausdruck von Langeweile beziehungsweise Ungeduld oder unausgesprochene Aufforderung zur Beendigung der Konversation auffassen. Was sich bei herkömmlichen Uhren nicht vermeiden lässt, also die verräterische Handbewegung, kann man bei der Apple Watch hingegen mit einer weithin unbekannten Einstellung elegant umschiffen.Der smarte Zeitmesser aus Cupertino verfügt nämlich über eine Funktion namens "Taptische Zeit". Mit diesem etwas sperrigen und möglicherweise nicht auf Anhieb verständlichen Begriff bezeichnet Apple die Möglichkeit, sich mit Vibrationssignalen über die aktuelle Uhrzeit informieren zu lassen. Die stumme Zeitansage kann man relativ einfach in den Einstellungen der Apple Watch konfigurieren. Sie ist zwar etwas in den Tiefen der Konfiguration versteckt, lässt sich aber mit einigen wenigen Fingertipps aktivieren.1. Drücken Sie die digitale Krone und öffnen Sie die Einstellungen.2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Uhr".3. Deaktivieren Sie "Zeitansage".4. Tippen Sie auf den Eintrag "Taptische Zeit" und aktivieren Sie die Option.Damit ist die grundsätzliche Einrichtung der Option abgeschlossen. Durch zweifaches Drücken kehren Sie zur Anzeige der Uhrzeit zurück. Gestartet wird die stumme Zeitansage, indem man zwei Finger kurz auf das Display der Apple Watch legt.Apple wäre allerdings nicht Apple, gäbe es bei der taptischen Zeit nicht verschiedene Informationsmethoden. Zur Verfügung stehen drei Möglichkeiten. Bei "Zahlen" erfolgt die stumme Zeitansage mithilfe von unterschiedlichen Signaldauern. Zunächst wird gegebenenfalls die Zehnerstelle der aktuellen Stunde mit einer langen Vibration angezeigt, dann folgen kurze Taps für die jeweiligen Einerstellen. Anschließend wiederholt sich das für die Minuten. Ist es also beispielsweise 15:46 Uhr, vibriert die Apple Watch wie folgt: 1 x lang, 5 x kurz, 4 x lang, 6 mal kurz. Die Option "Morsecode" meldet die Uhrzeit mit den Signalen des vor allem in der Schifffahrt gebräuchlichen gleichnamigen Systems. "Kurz" ist eher etwas für Nerds, hierbei markiert die Apple Watch jede volle fünfte Stunde mit einem langen Tap, alle anderen mit einem kurzen. Zusätzlich informiert die Uhr mit langen Vibrationen über die angefangenen Viertelstunden.