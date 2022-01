Mac-Tipp: Mini-Player frei verschieben

Problem auf 2021er MacBooks

Der Mini-Player ist sehr nützlich, wenn man gerne nebenher Videos schaut. In einem gesonderten Artikel haben wir bereits erklärt, auf welchem (nicht sehr intuitiven) Weg man den Mini-Player in Safari für fast alle Videos auf Webseiten aktiviert. Dabei wird das Video in einem über anderen Inhalten schwebendem Fenster angezeigt, welches auf eine normale Titelleiste und Bedienelemente verzichtet. Dieses Fenster lässt sich in alle vier Ecken des Bildschirms verschieben, indem man in das Fenster klickt und dann daran zieht.Doch manchmal gerät das Mini-Player-Fenster in den Weg und eine freie Positionierung ist erwünscht. Normalerweise bewegt sich das Fenster direkt beim Loslassen der Maustaste in eine der vier Bildschirmecken – doch hält man die Command-Taste () beim Loslassen der Maustaste, bleibt das Mini-Player-Fenster genau an dieser Stelle und bewegt sich nicht in eine der vier Bildschirmecken. Damit kann man das Mini-Player-Fenster auf dem Bildschirm völlig frei positionieren.Ein erneutes Ziehen ohne Command-Taste richtet den Mini-Player schließlich wieder in einer der vier Ecken aus.Die 2021er MacBook-Pro-Modelle zeigen eine höhere Menüleiste an, damit die Notch am oberen Display-Rand nicht auf den Desktop ragt. Doch Apple hat offenbar vergessen, den Mini-Player an diese Gegebenheiten anzupassen. Positioniert man den Mini-Player am oberen Rand des internen Bildschirms, ragt auf den neuen MacBooks dieses Fenster in die Menüleiste hinein:Mit dem oben beschriebenen Fix kann man das Fenster aber auch auf den neuen MacBooks mit Notch korrekt positionieren.