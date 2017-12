Erster Apple Store in Österreich eröffnet bald

Vergleich: Vor einem Jahr und heute ( Quelle

Eröffnung im Januar oder Februar

Die USA haben 272, China liegt bei 41, Deutschland verfügt über 15 und die Schweiz hat immerhin 4. Die Rede ist von Apple Stores, den Vor-Ort-Geschäften für Macs, iPhones und andere Apple-Hardware sowie Anlaufstelle bei Problemen mit denselben. Österreich hingegen war stets ein weißer Fleck auf der Karte. Seit Anfang des Jahres gibt es immerhin die Bestätigung, dass der Alpenanrainer seinem ersten Apple-Geschäft entgegensehen kann (MTN berichtete: ). Von einem Zeitplan für die Eröffnung war allerdings noch nichts an die Öffentlichkeit gekommen.Ein Blick auf die aktuelle Situation auf der Baustelle treibt nun zumindest Spekulationen an. In der Kärtner Straße in der Bundeshauptstadt Wien nehmen die Store-Fassaden langsam Konturen an. Auffällig ist etwa, dass die Metallfassade aus der Zeit, als darin noch ein Esprit-Geschäft residierte, verschwunden sind. Stattdessen dominieren in der Richtung Weihburggasse große Planen, die wohl die Apple-typische Glasfassade verbergen sollen. Ein ungewöhnlicher Schritt ist der offensichtliche Eck-Eingang an der Straßenkreuzung.In Wien spekuliert man anhand des Bautfortschritts mit einer Fertigstellung der Arbeiten zu Beginn des kommenden Jahres. Mit der feierlichen Eröffnung wäre dann Ende Januar oder im Februar zu rechnen. Einen offiziellen Termin gibt es von Apple allerdings weiterhin nicht. Üblicherweise wird er auch erst kurz vor der Einweihung bekannt gegeben.Wenn der Wiener Store schließlich seine Pforten öffnet, stellt er das östlichste Apple-Geschäft Mitteleuropas dar. Bislang mussten Österreicher bis in die Nachbarländer nach München, Zürich oder Venedig reisen, wenn sie einen Apple Store besuchen wollten. Künftig steht Wien auch als eine Alternative für die nahen Nachbarländer Tschechien, Ungarn und Slowenien bereit. Inklusive Österreich wäre Apple schließlich in 23 Staaten vor Ort vertreten. Mit Indien, Südkorea und Thailand soll sich diese Zahl in absehbarer Zukunft dann sogar auf 26 erhöhen.