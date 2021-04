iMac 21,5" kaum noch in Apple Stores verfügbar

iMac 21,5" mit M1 oder "M1X"?

Farbige Gehäuse?

Für den morgigen Dienstag kündigte Apple das "Spring Loaded"-Event an – die wahrscheinlichen Themen der um 19 Uhr deutscher Zeit beginnenden Präsentation sind ein neues iPad Pro wie auch die smarten Etiketten "AirTags". Doch auch auf neue Macs darf man hoffen: Bereits im Februar 2021 waren bestimmte Konfigurationen des kleinen iMacs mit 21,5"-Bildschirm nicht mehr lieferbar. Im März strich Apple schließlich die 512-GB- und 1-TB-SSD-Variante komplett aus dem Sortiment.Zur Erinnerung: Der iMac, das MacBook Pro 16" und der Mac Pro liefert Apple derzeit noch mit Intel-Prozessoren aus. Beim Mac mini, MacBook Air und MacBook Pro 13" stellte Apple die Produktpalette bereits auf den eigenen M1-Chip um und demonstrierte die beeindruckende Leistungsfähigkeit der Apple-Prozessoren. Sogar Intel sieht in der gelungenen Umstellung eine Bedrohung und versucht, mit einer fragwürdigen Werbekampagne die Vorteile von Intel-PCs hervorzuheben.Bereits in der Vergangenheit kündigten sich neue Produkte aus dem Hause Apple durch eine mangelhafte Verfügbarkeit der aktuellen Linie an – und genau dies geschieht aktuell beim kleinen iMac mit 21,5"-Bildschirm. Die kleinste Konfiguration ohne Retina-Bildschirm ist aktuell noch noch in wenigen Apple Stores vor Ort zu bekommen:Die beiden größeren Ausstattungslinien mit 4K-Bildschirm sind noch in etwa der Hälfte der US-Apple-Stores abholbereit. Vor zwei Wochen waren alle Modelle noch fast vollständig in den Apple Stores vorrätig.Die Gerüchteküche geht aktuell davon aus, dass Apple zuerst den kleinen iMac mit 21,5"-Bildschirm überarbeitet – und ein zeitgemäßeres 24"-Display bei ungefähr gleichen Gehäuseabmessungen einsetzt. Noch ist unklar, ob Apple beim kleinsten iMac den aus MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini bekannten M1-Prozessor verbaut oder eine überarbeitete Variante mit mehr CPU- und GPU-Kernen verwendet. Den größeren 27"-iMac wird Apple wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte mit Apple-Prozessoren ausstatten – hier ist allerdings fast sicher, dass der Konzern eine größere Ausbaustufe des M1 verwendet.Der bekannte Leaker "L0vetodream" kommunziert meist in kurzen, kryptischen Botschaften. Diesmal twitterte er ein Bild der Einladung und eine Werbegrafik des damaligen, farbenfrohen iMac G3:Bereits seit einiger Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, dass Apple den kommenden iMacs ein komplett neues Gehäuse verpasst – dies wäre die erste nennenswerte Überarbeitung seit 2012. In den letzten Monaten äußerten sich einige Quellen, dass der iMac zukünftig in unterschiedlichen Farben erscheint. Die aktuelle iMac-Linie steht nur in Silber zur Verfügung – einzig den eingestellte iMac Pro lieferte Apple mit einem Gehäuse in "Space Gray" aus.