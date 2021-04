Apple kündigt Event an: "Spring Loaded"

Die Einladungsgrafik

Wahrscheinliche Event-Themen

iPad Pro sicher, MacBook Pro eher nicht

Bislang war das Apple-Jahr 2021 noch außerordentlich ruhig, dies wird sich aber sehr bald ändern. Apple bestätigt nämlich soeben, dass ein Frühjahres-Event geplant ist. Unter dem Motto "Spring Loaded" lädt das Unternehmen zu einer Online-Veranstaltung, um dann neue Produkte vorzustellen. Erneut sind natürlich keine Gäste ins Steve Jobs Theater geladen, da Apple aufgrund der Corona-Situation keine Großveranstaltungen durchführen kann. Wie schon bei den letzten Events setzt Apple also auf ein vorproduziertes Event-Video. Zu bestaunen ist dieses am 20. April ab 19 Uhr – womit es anstatt eines März- nun erstmals seit langer Zeit wieder ein April-Spektakel gibt.Apple wählte als Eventgrafik einmal mehr farbenfrohes Zusammenspiel verschiedener Elemente. Zu sehen ist eine Feder in Form eines Apfels. Aus der Einladung geht nicht hervor, um welche Themen es sich wohl dreht, allerdings kann man begründet spekulieren – Berichte kursierten im Vorfeld bereits viele.Apple hat die Produktion des iMac 21,5" mit 4K-Display empfindlich gedrosselt, den iMac Pro sogar ganz eingestellt. Aus diesem Grund erscheint die Ankündigung eines neuen iMacs denkbar. Laut Jon Prosser soll es erstmals seit vielen Jahren wieder Farbvarianten geben, also ganz wie in den ersten iMac-Jahren. Wie schon bei den letzten Veranstaltungen gelten erneut die Such-Etiketten "AirTags" als heißer Kandidat für einen Event-Auftritt, denn die Anzahl der konkreten Hinweise auf das Produkt nahm sogar noch weiter zu. Ebenfalls von Prosser stammt die Aussage, Apple könne jederzeit mit dem Verkauf eines neuen Apple TV beginnen.Dass hingegen auch das MacBook Pro 16" in diesen Monat auf Apple-eigene Prozessoren umgestellt wird, ist ziemlich unwahrscheinlich geworden. Jüngste Berichte sprachen nämlich davon, die Präsentation erfolge wohl erst im Sommer und nicht schon im Frühjahr. Selbiges gilt für den "großen" iMac, der momentan noch auf ein 27"-Display setzt. iPhone-Ankündigungen, so zum Beispiel ein iPhone SE 3, gelten als weitgehend ausgeschlossen. Auch zum ARM-basierenden Mac Pro dürfte es keine Informationen geben. Ein iPad Pro mit neuartigem Display (Mini LED) gilt wiederum als sehr wahrscheinlich.