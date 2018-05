Video: Touch ID vs. Fingerabdrucksensor im Display

Härtetest mit Wasser, Chips-Krümeln und verkratztem Display

Display-Schutzfolien kein Problem für Vivo-Smartphone

Bevor Apple das iPhone X veröffentlichte, gab es lange Zeit Spekulationen darüber, ob das Unternehmen den Fingerabdrucksensor im Display unterbringen würde. Der Grund: Berichte deuteten schon relativ früh in der Entwicklung des 2017er Topmodells an, dass der Homebutton einem praktisch rahmenlosen Display-Design zum Opfer falle – und Touch ID deswegen woanders im Gehäuse untergebracht werden müsse.Apple verzichtete beim iPhone X schließlich auf Touch ID und verwendete stattdessen den Gesichtsscanner Face ID. Ein anderer Smartphone-Anbieter hat sich dagegen für den Einsatz eines im Display integrierten Fingerabdrucksensors entschieden. Der populäre YouTuber Marques Brownlee hat die im Vivo X20 Plus UD eingesetzte Technologie mit dem Touch-ID-Sensor des iPhone 8 verglichen.Das Vivo-Smartphone nutzt den FS9500-Sensor von Synaptics, um Fingerabdrücke auf dem Display zu erkennen. Das Einrichten einzelner Finger funktioniert ähnlich, wie es iPhone-Nutzer von Touch ID gewohnt sind. Der Anwender legt den jeweiligen Finger mehrmals auf die Glasoberfläche, bis alle benötigten Daten erfasst sind.Der erste Härtetest besteht darin, das Smartphone mit einem nassen Finger zu entsperren. Sowohl das Vivo X20 als auch das iPhone 8 scheitern an der Aufgabe. Nachdem der Finger und die Displayoberfläche wieder trocken sind, funktioniert die Erkennung des Fingerabdrucks auf beiden Geräten wieder tadellos. Mit Soße verschmierte Hände führen zu einem ähnlichen Ergebnis. Bei Chips-Krümeln auf dem Finger verweigert das Vivo-Smartphone ebenso den Login, wohingegen sich das iPhone ohne Probleme entsperren lässt.Da der Synaptics-Sensor unterhalb des Displays verbaut ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Erkennungsrate durch das Anbringen einer Display-Schutzfolie leidet. Doch dem ist nicht so. Der FS9500-Sensor kommt mit allen getesteten Drittanbieter-Folien zurecht. Je nach Folienmodell dauert die Authentifizierung aber ein bisschen länger als ohne.Im abschließenden Kratztest malträtiert Marques Brownlee das Display des Vivo X20 mit Messern und Schmirgelpapier, um die Auswirkungen von Kratzern zu zeigen. Das Ergebnis: Selbst starke Kratzschäden machen dem Synaptics-Fingerabdrucksensor kaum etwas aus.