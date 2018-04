Passwortfreier Login im Browser: Neue API unterstützt Fingerabdrucksensoren und Gesichtsscanner

Browser-Login per Touch ID oder Face ID denkbar

Ein neuer Web-Standard von FIDO Alliance und W3C bietet interessante Authentifizierungs-Alternativen für Internetseiten. Statt eines Passwortes verwendet die „WebAuthn“ genannte API vorhandene Hardware-Features des jeweiligen Endgeräts, darunter Fingerabdrucksensoren und Gesichtsscanner.Nutzer steuern die jeweilige Seite per Browser an und loggen sich über die passwortfreie FIDO-Authentifizierung ein. Außer Kameras und Fingerabdrucksensoren unterstützt die API ebenso spezielle, mit Sicherheitsinformationen ausgestattete USB-Sticks.Apple könnte die API dazu nutzen, Loginprozesse in Safari per Touch ID oder Face ID zu ermöglichen. Die biometrischen Nutzerdaten würden in dem Fall, wie bei anderen Login-Prozessen auch, in der Secure Enclave des iDevice oder Macs bleiben, ohne dass die jeweilige Website Zugriff darauf hätte. Es gibt aber noch keine Informationen dazu, ob Apple plant, die neue Technologie im hauseigenen Browser zu verwenden. In der Vergangenheit ließ sich das Unternehmen oftmals Zeit damit, entsprechende Features einzubauen.Mozilla Firefox unterstützt WebAuthn dagegen direkt. Google Chrome and Microsoft Edge werden die Funktion in den nächsten Monaten implementieren.