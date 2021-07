Video: Teardown des MagSafe Battery Pack enthüllt Akkukonfiguration und weitere Details

MagSafe Battery Pack enthält zwei Akkuzellen

Spule für Abstandsmessung, Kommunikation per NFC

Externe MagSafe-Batterie

Vor Kurzem stellte Apple den von etlichen Nutzern eines iPhone 12 lange erwarteten Zusatzakku für die Top-Smartphones aus Cupertino vor. Der in Deutschland vom kalifornischen Unternehmen als Externe MagSafe-Batterie bezeichnete Energiespeicher haftet magnetisch auf der Rückseite des Mobiltelefons. Dank "Reverse Charging" lässt er sich induktiv laden, wenn er mit einem iPhone 12 verbunden ist und dieses am Ladegerät hängt. Weitere technische Details gab Apple nicht bekannt, einem Gehäuseaufdruck kann man lediglich die Kapazität entnehmen.Der YouTube-Kanal namens Charger Lab hat jetzt ein MagSafe Battery Pack auseinandergenommen und ein Video des Teardowns veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass Apple zwei in Reihe geschaltete Akkus verbaut, welche zusammen eine Kapazität von 1.460 Milliamperestunden beziehungsweise 11,13 Wattstunden aufweisen. Das entspricht erwartungsgemäß nahezu exakt den Angaben, welche der iPhone-Konzern auf das Gehäuse druckt. Die Werte basieren auf einer abgegebenen Spannung von 7,62 Volt, umgerechnet auf 5 Volt ergibt sich so eine Kapazität von rund 2.200 Milliamperestunden. Im Vergleich zu Powerbanks von Drittherstellern ist das wenig. Die maximale Ladespannung der Batterie beträgt 8,7 Volt, hergestellt wurden die Akkus des zerlegten Geräts vom chinesischen Unternehmen Sunwoda Electronic.Neben den Akkus, welche naturgemäß den größten Raum im gut 11 Millimeter dicken Gehäuse einnehmen, findet sich im Inneren des MagSafe Battery Pack eine ausgefeilte Elektronik. Apple verbaut unter anderem eine große Spule, mit deren Hilfe der Abstand zwischen der Rückseite des iPhones und dem Zusatzakku ermittelt wird. Eine NFC-Antenne und der zugehörige Chip sorgen für die Kommunikation der beiden Geräte. Abschirmungen dienen dem Schutz der Komponenten und der Verteilung der Wärme, welche während der induktiven Ladevorgänge zwangsläufig entsteht. Die eigentliche Ladespule ist nahezu komplett von 16 kleinen Magneten umringt, mit welchen der externe Akku an das iPhone andockt. Darunter befindet sich ein weiteres magnetisches Element, das der korrekten Positionierung dient. Die gesamte Elektronik befindet sich auf einer Platine und ist mit acht Schrauben im Gehäuse fixiert.