Apple stellt MagSafe Battery Pack für iPhone 12 vor

Unterstützt werden alle Modelle des iPhone 12

Seit mehreren Jahren bietet Apple hauseigenes Zubehör an, um iPhones noch mehr Ausdauer zu verschaffen. Wer nicht permanent mit einem externen Akku samt Kabelverbindung herumlaufen möchte, kann sich die zusätzliche Kapazität einfach per Akkuhülle verschaffen. Allerdings sorgte das Design des "Smart Battery Pack" von Anfang an für Spott bis hin zu vollständigem Unverständnis. Der "Glöckner von Notre-Dame" unter den Schutzhüllen fiel nicht unbedingt durch besonders elegante Gestaltung auf, stattdessen verlieh es dem iPhone einen ausgeprägten Buckel. Apple begründete allerdings, dass man aus guten Gründen zu jener Gestaltung griff: Bei vollständig über die gesamte Rückseite verlaufenen Akkuhüllen hätte man verhindert, dass diverse Halterungen noch mit dem iPhone klarkommen.(Store: Fast ein Dreivierteljahr nach der Markteinführung des iPhone 12 folgt nun auch der Zusatzakku für das iPhone 12 . Beim Design hat sich einiges getan, denn aufgrund des MagSafe-Anschlusses muss es nun keine komplette Hülle mehr sein. Stattdessen befestigt der Nutzer seine "Externe MagSafe-Batterie", wie das Zubehör schlicht heißt, über die magnetischer Halterung. Einmal angedockt, fungiert der Akku-Rucksack dann wie gewohnt. Verbindet man das iPhone mit einem normalen Ladegerät, so versorgt dieses sowohl das Smartphone als auch den MagSafe-Akku mit Energie.Einem Produktfoto zufolge liegt die Kapazität bei 1460 mAH. Zum Vergleich: Das iPhone 12 Pro Max bringt es auf 3687 mAH, das iPhone 12/Pro auf 2815 mAH. Geladen wird das iPhone mit 5 Watt. Dies entspricht der Geschwindigkeit der kleinen iPhone-Ladestecker, welche seit dem iPhone 12 nicht mehr Bestandteil des Lieferumfangs sind. Als Systemvoraussetzung dokumentiert Apple das noch nicht veröffentlichte iOS 14.7, welches somit in wenigen Tagen erscheint. Unterstützt werden alle Modelle der 12er Reihe, also sowohl das kleine mini als auch das große Pro Max.Der Preis liegt hierzulande bei 109 Euro , in den USA sind es 99 Dollar. Apple gibt auf der Bestellseite an, dass Abholungen im Store derzeit nicht möglich sind, offensichtlich gibt es zunächst also nur Online-Versand. Bei einer sofort aufgegebenen Bestellung lautet die Prognose, den Zusatzakku zwischen dem 21. und 23. Juli an die Kunden zu bringen. Während des Bestellprozesses gibt es keine Auswahl bezüglich der Gehäusefarbe, ungeachtet des iPhone-Gehäuses muss es anscheinend immer die weiße Variante sein.