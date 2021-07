MagSafe-Ladegeräte fürs iPhone: Praktische und preiswerte Alternativen zu Apples Originalen

Anker: Kabellose MagSafe-Powerbank und drei Ladegeräte

Im PowerWave Magnetic 2-in-1 lassen sich iPhone und AirPods laden.

Quelle: Anker

Belkin Boost Charge Pro 3-in-1 (links) und 2-in-1

Quelle: Belkin

Das Wort "MagSafe" löst bei vielen MacBook-Besitzern nostalgische Gefühle aus. Der magnetische Ladeport war nämlich nicht nur äußerst praktisch, sondern bewahrte auch so manches Notebook aus Cupertino vor einem Sturz. Mit dem iPhone 12 gab es ein MagSafe-Revival, allerdings in gänzlich anderer Form. Beim Smartphone dient er zum drahtlosen Laden, wobei der Magnetring durch die exakte Positionierung hohe Ladeleistungen erlaubt. Mittlerweile bietet nicht nur Apple selbst entsprechende Ladegeräte an, auch andere Unternehmen haben derartges Zubehör im Programm.Der Netzteil-, Kabel- und Powerbank-Spezialist hat gleich einige Geräte im Angebot, welche MagSafe unterstützen. Als einer von nur wenigen Herstellern gibt es von Anker eine speziell für das iPhone 12 entwickelte Powerbank, auf welcher das Smartphone dank der Magneten sicher ruht. Diezum Preis von rund 40 Euro ( Store-Link) verfügt über eine Akkukapazität von 5.000 Milliamperestunden und eine Ladeleistung von maximal 5 Watt. Außerdem bietet Anker mit dem einen Ladeständer für das iPhone 12 an, mit welchem sich parallel auch AirPods oder andere Ohrhörer mit Energie versorgen lassen. Das Gerät kostet knapp 36 Euro. Das runde ähnelt im Design Apples MagSafe-Ladegerät. Es lädt zwar nur mit maximal 7,5 Watt, kostet dafür aber mit etwa 20 Euro weniger als die Hälfte. Die etwas schlankere Variante namens schlägt mit rund 26 Euro zu Buche. Ein passendes Netzteil muss jeweils separat erworben werden.Wer iPhone 12, AirPods und eine Apple Watch gleichzeitig laden möchte, wird bei Belkin fündig. Der bekannte Zubehöranbieter hat mit dereine stylische MagSafe-Ladestation im Programm. Sie kostet knapp 150 Euro und ist sowohl im Apple Online Store als auch bei Amazon erhältlich. Für das iPhone steht wie bei Apples Originalen eine maximale Ladeleistung von 15 Watt zur Verfügung. Das Lademodul für die Apple Watch ist ebenfalls magnetisch, die AirPods werden durch ein Qi-Pad im Fuß mit Energie versorgt. Wer keinen Handgelenkscomputer aus Cupertino besitzt, kann zu Belkinsgreifen, der schlanke Ladeständer ist für rund 100 Euro zu haben ( Apple Online Store, Amazon). Ein Netzteil ist bei beiden Geräten im Lieferumfang enthalten.Einige andere Zubehörhersteller bieten ebenfalls MagSafe-Ladepads und -ständer mit unterschiedlichen Ladeleistungen an. Gemeinsam ist allen Geräten, dass kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist.(Ladepad) – 17,99 Euro(Ladeständer) – 29,99 Euro(Ladestation) – 29,99 Euro(Ladepad) – 19,99 Euro(Ladeständer) – 24,99 Euro(Ladestation) – 45,99 Euro(Auto-Handyhalterung) – 34,89 EuroDarüber hinaus finden sich bei Amazon und auf weiteren Plattformen zahlreiche MagSafe-Ladegeräte und Zusatzakkus, welche von weithin unbekannten chinesischen Verkäufern angeboten werden. Die Qualität dieser Produkte lässt sich nicht seriös einschätzen. Es empfiehlt es sich daher, die Bewertungen aufmerksam zu lesen und dabei vor allem auf deren Schreibstil sowie Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Bei leisesten Zweifeln an der Echtheit der Rezensionen sollte man von einem Kauf Abstand nehmen.Wer zum Laden des iPhones kein Zubehör von Drittherstellern nutzen möchte, kann natürlich auf Apples hauseigene MagSafe-Ladegeräte zurückgreifen. Diese sind allerdings deutlich teurer als die Alternativen. Apple Online Store: 45,00 Euro Amazon: 34,90 Euro Apple Online Store: 149,00 Euro Amazon: 119,00 Euro Apple Online Store: 109,00 Euro Apple Online Store: 55,00 Euro Amazon: 49,99 EuroDie in dieser Meldung genannten Preise waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.